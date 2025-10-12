Українські безпілотники знищили РСЗВ "Град", п'ять танків та піхоту ворога на Донецькому напрямку
Київ • УНН
Оператори Сил безпілотних систем України на Донецькому напрямку знищили реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" та п'ять танків ворога. 427-й окремий полк безпілотних систем "РАРОГ" зупинив штурмові дії, позбавивши піхоту прикриття та унеможлививши подальший наступ.
Оператори Сил безпілотних систем України завдали точних ударів по техніці окупантів на Донецькому напрямку, знищивши реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" і п'ять танків противника. Про це повідомляє командування Сил безпілотних систем України і публікує відповідне відео, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що оператори 427-го окремого полку безпілотних систем "РАРОГ" зупинили штурмові дії противника, уразивши танки, чим позбавили піхотні групи прикриття й унеможливили подальший наступ.
Окремо відзначаємо результативний удар по реактивній системі залпового вогню БМ-21 "Град" у момент ведення вогню противником по наших позиціях. Завдяки злагодженим діям вогневий залп був перерваний, а бойова машина знищена
За словами військових, системна робота 427-го ОПБпС "Рарог" послаблює наступальний потенціал противника та забезпечує Силам оборони тактичну перевагу на визначених ділянках фронту.
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у вересні українські безпілотники уразили 66,5 тис. цілей ворога, знищивши 18 159 окупантів. За його словами, перевага у застосуванні FPV-дронів залишається за Силами оборони, хоча ворог намагається досягти паритету.
