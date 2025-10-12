$41.510.00
11 жовтня, 16:00 • 24163 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 40293 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 24928 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 30322 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 22535 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 25604 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 33704 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 42962 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 63330 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 35235 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
Українські безпілотники знищили РСЗВ "Град", п'ять танків та піхоту ворога на Донецькому напрямку

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Оператори Сил безпілотних систем України на Донецькому напрямку знищили реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" та п'ять танків ворога. 427-й окремий полк безпілотних систем "РАРОГ" зупинив штурмові дії, позбавивши піхоту прикриття та унеможлививши подальший наступ.

Українські безпілотники знищили РСЗВ "Град", п'ять танків та піхоту ворога на Донецькому напрямку

Оператори Сил безпілотних систем України завдали точних ударів по техніці окупантів на Донецькому напрямку, знищивши реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" і п'ять танків противника. Про це повідомляє командування Сил безпілотних систем України і публікує відповідне відео, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що оператори 427-го окремого полку безпілотних систем "РАРОГ" зупинили штурмові дії противника, уразивши танки, чим позбавили піхотні групи прикриття й унеможливили подальший наступ.

Окремо відзначаємо результативний удар по реактивній системі залпового вогню БМ-21 "Град" у момент ведення вогню противником по наших позиціях. Завдяки злагодженим діям вогневий залп був перерваний, а бойова машина знищена

- йдеться у підписі до відео.

За словами військових, системна робота 427-го ОПБпС "Рарог" послаблює наступальний потенціал противника та забезпечує Силам оборони тактичну перевагу на визначених ділянках фронту.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у вересні українські безпілотники уразили 66,5 тис. цілей ворога, знищивши 18 159 окупантів. За його словами, перевага у застосуванні FPV-дронів залишається за Силами оборони, хоча ворог намагається досягти паритету.

Завершення війни в Україні буде складнішим, ніж на Близькому Сході - Трамп07.10.25, 20:45 • 3631 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Збройні сили України