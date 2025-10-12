Украинские беспилотники уничтожили РСЗО "Град", пять танков и пехоту врага на Донецком направлении
Киев • УНН
Операторы Сил беспилотных систем Украины на Донецком направлении уничтожили реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" и пять танков врага. 427-й отдельный полк беспилотных систем "РАРОГ" остановил штурмовые действия, лишив пехоту прикрытия и сделав невозможным дальнейшее наступление.
Операторы Сил беспилотных систем Украины нанесли точные удары по технике оккупантов на Донецком направлении, уничтожив реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" и пять танков противника. Об этом сообщает командование Сил беспилотных систем Украины и публикует соответствующее видео, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что операторы 427-го отдельного полка беспилотных систем "РАРОГ" остановили штурмовые действия противника, поразив танки, чем лишили пехотные группы прикрытия и сделали невозможным дальнейшее наступление.
Отдельно отмечаем результативный удар по реактивной системе залпового огня БМ-21 "Град" в момент ведения огня противником по нашим позициям. Благодаря слаженным действиям огневой залп был прерван, а боевая машина уничтожена
По словам военных, системная работа 427-го ОПБпС "Рарог" ослабляет наступательный потенциал противника и обеспечивает Силам обороны тактическое преимущество на определенных участках фронта.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в сентябре украинские беспилотники поразили 66,5 тыс. целей врага, уничтожив 18 159 оккупантов. По его словам, преимущество в применении FPV-дронов остается за Силами обороны, хотя враг пытается достичь паритета.
Завершение войны в Украине будет сложнее, чем на Ближнем Востоке - Трамп07.10.25, 20:45 • 3631 просмотр