Украинские беспилотники уничтожили РСЗО "Град", пять танков и пехоту врага на Донецком направлении

11 октября, 16:00 • 24152 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 40275 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21 • 24923 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56 • 30318 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 22531 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54 • 25601 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 33702 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 42962 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 63329 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 35235 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
Тело женщины обнаружили возле мусорных контейнеров на столичной Оболони11 октября, 15:37 • 13348 просмотра
Власти Бурятии призвали не есть сурков из-за вспышки бубонной чумы - росСМИ11 октября, 15:51 • 9718 просмотра
Белгородщина в рф под ударом: предположительно, снова атакована ТЭЦ "Луч"11 октября, 16:58 • 3422 просмотра
Партизаны «АТЕШ» заявляют о катастрофических потерях оккупантов на юге11 октября, 18:44 • 3680 просмотра
Атака дронов: временно оккупированный Донецк охватил масштабный пожар - СМИVideo20:48 • 12186 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo11 октября, 16:00 • 24152 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 11 октября, 14:06 • 40276 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть11 октября, 08:00 • 29054 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto10 октября, 15:17 • 63329 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto10 октября, 13:35 • 48884 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Константин Ганич
Блогеры
Себастьен Лекорню
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Канада
Германия
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 33825 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 36025 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 38311 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 104099 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 47060 просмотра
Бильд
Ручная граната
ATACMS
E-6 Mercury
Детонатор

Украинские беспилотники уничтожили РСЗО "Град", пять танков и пехоту врага на Донецком направлении

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Операторы Сил беспилотных систем Украины на Донецком направлении уничтожили реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" и пять танков врага. 427-й отдельный полк беспилотных систем "РАРОГ" остановил штурмовые действия, лишив пехоту прикрытия и сделав невозможным дальнейшее наступление.

Украинские беспилотники уничтожили РСЗО "Град", пять танков и пехоту врага на Донецком направлении

Операторы Сил беспилотных систем Украины нанесли точные удары по технике оккупантов на Донецком направлении, уничтожив реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" и пять танков противника. Об этом сообщает командование Сил беспилотных систем Украины и публикует соответствующее видео, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что операторы 427-го отдельного полка беспилотных систем "РАРОГ" остановили штурмовые действия противника, поразив танки, чем лишили пехотные группы прикрытия и сделали невозможным дальнейшее наступление.

Отдельно отмечаем результативный удар по реактивной системе залпового огня БМ-21 "Град" в момент ведения огня противником по нашим позициям. Благодаря слаженным действиям огневой залп был прерван, а боевая машина уничтожена

- говорится в подписи к видео.

По словам военных, системная работа 427-го ОПБпС "Рарог" ослабляет наступательный потенциал противника и обеспечивает Силам обороны тактическое преимущество на определенных участках фронта.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в сентябре украинские беспилотники поразили 66,5 тыс. целей врага, уничтожив 18 159 оккупантов. По его словам, преимущество в применении FPV-дронов остается за Силами обороны, хотя враг пытается достичь паритета.

Завершение войны в Украине будет сложнее, чем на Ближнем Востоке - Трамп07.10.25, 20:45 • 3631 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Вооруженные силы Украины