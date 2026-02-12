Українська стратегія на полі бою працює і буде представлена на “Рамштайні” - Федоров

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що під час сьогоднішньої зустрічі у форматі "Рамштайні" представить партнерам своє бачення щодо протистояння рф. Про це Федоров сказав перед засіданням Ради Україна-НАТО, передає УНН.

Наша стратегія працює. Ми знищили 35 тис. росіян у грудні, 30 тис. росіян у січні. І ми маємо своє бачення на цей рік, і ми представимо це бачення сьогодні на UCG, і я думаю, що сьогодні ми отримаємо хорошу підтримку від наших партнерів

Він додав, що росія обирає удари по цивільному населенню та енергетичній інфраструктурі, оскільки не може досягти успіхів на полі бою.

Ми бачимо, що росія воює з нашим цивільним населенням, росія воює з нашою цивільною інфраструктурою, з тепло- та електростанціями. Вони запустили щонайменше 24 балістичні ракети. Ви надіслали ракети-перехоплювачів PAC3, це дуже важливо для нас