Ексклюзив
11:56 • 4382 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
11:18 • 10516 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
09:49 • 14246 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
09:16 • 23502 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
08:30 • 69996 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 46996 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 57482 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 45131 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 35388 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 30206 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
Публікації
Ексклюзиви
Українська стратегія на полі бою працює і буде представлена на “Рамштайні” - Федоров

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Міністр оборони України Михайло Федоров представить партнерам своє бачення щодо протистояння рф. Він зазначив, що Україна знищила 35 тис. росіян у грудні та 30 тис. у січні.

Українська стратегія на полі бою працює і буде представлена на “Рамштайні” - Федоров

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що під час сьогоднішньої зустрічі у форматі "Рамштайні" представить партнерам своє бачення щодо протистояння рф. Про це Федоров сказав перед засіданням Ради Україна-НАТО, передає УНН

Наша стратегія працює. Ми знищили 35 тис. росіян у грудні, 30 тис. росіян у січні. І ми маємо своє бачення на цей рік, і ми представимо це бачення сьогодні на UCG, і я думаю, що сьогодні ми отримаємо хорошу підтримку від наших партнерів 

- сказав Федоров. 

Він додав, що росія обирає удари по цивільному населенню та енергетичній інфраструктурі, оскільки не може досягти успіхів на полі бою.

Ми бачимо, що росія воює з нашим цивільним населенням, росія воює з нашою цивільною інфраструктурою, з тепло- та електростанціями. Вони запустили щонайменше 24 балістичні ракети. Ви надіслали ракети-перехоплювачів PAC3, це дуже важливо для нас 

- додав Федоров. 

Нагадаємо 

12 лютого міністр оборони України Михайло Федоров візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО. Обговорять військову підтримку України та зміцнення колективної безпеки в Європі.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Енергетика
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Електроенергія
Михайло Федоров
НАТО
MIM-104 Patriot
Україна