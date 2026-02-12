$43.030.06
Эксклюзив
11:56 • 4188 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
11:18 • 10367 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
09:49 • 14125 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК РФ
09:16 • 23376 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
08:30 • 69831 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 46886 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 57395 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 45085 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 35350 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 30170 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
публикации
Эксклюзивы
Эксклюзив
Украинская стратегия на поле боя работает и будет представлена на "Рамштайне" – Федоров

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Министр обороны Украины Михаил Федоров представит партнерам свое видение противостояния рф. Он отметил, что Украина уничтожила 35 тыс. россиян в декабре и 30 тыс. в январе.

Украинская стратегия на поле боя работает и будет представлена на "Рамштайне" – Федоров

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что во время сегодняшней встречи в формате "Рамштайн" представит партнерам свое видение противостояния рф. Об этом Федоров сказал перед заседанием Совета Украина-НАТО, передает УНН

Наша стратегия работает. Мы уничтожили 35 тыс. россиян в декабре, 30 тыс. россиян в январе. И у нас есть свое видение на этот год, и мы представим это видение сегодня на UCG, и я думаю, что сегодня мы получим хорошую поддержку от наших партнеров 

- сказал Федоров. 

Он добавил, что россия выбирает удары по гражданскому населению и энергетической инфраструктуре, поскольку не может добиться успехов на поле боя.

Мы видим, что россия воюет с нашим гражданским населением, россия воюет с нашей гражданской инфраструктурой, с тепло- и электростанциями. Они запустили по меньшей мере 24 баллистические ракеты. Вы прислали ракеты-перехватчики PAC3, это очень важно для нас 

- добавил Федоров. 

Напомним 

12 февраля министр обороны Украины Михаил Федоров примет участие во встрече министров обороны стран НАТО. Обсудят военную поддержку Украины и укрепление коллективной безопасности в Европе.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Энергетика
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Электроэнергия
Михаил Федоров
НАТО
MIM-104 Patriot
Украина