Украинская стратегия на поле боя работает и будет представлена на "Рамштайне" – Федоров
Киев • УНН
Министр обороны Украины Михаил Федоров представит партнерам свое видение противостояния рф. Он отметил, что Украина уничтожила 35 тыс. россиян в декабре и 30 тыс. в январе.
Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что во время сегодняшней встречи в формате "Рамштайн" представит партнерам свое видение противостояния рф. Об этом Федоров сказал перед заседанием Совета Украина-НАТО, передает УНН.
Наша стратегия работает. Мы уничтожили 35 тыс. россиян в декабре, 30 тыс. россиян в январе. И у нас есть свое видение на этот год, и мы представим это видение сегодня на UCG, и я думаю, что сегодня мы получим хорошую поддержку от наших партнеров
Он добавил, что россия выбирает удары по гражданскому населению и энергетической инфраструктуре, поскольку не может добиться успехов на поле боя.
Мы видим, что россия воюет с нашим гражданским населением, россия воюет с нашей гражданской инфраструктурой, с тепло- и электростанциями. Они запустили по меньшей мере 24 баллистические ракеты. Вы прислали ракеты-перехватчики PAC3, это очень важно для нас
Напомним
12 февраля министр обороны Украины Михаил Федоров примет участие во встрече министров обороны стран НАТО. Обсудят военную поддержку Украины и укрепление коллективной безопасности в Европе.