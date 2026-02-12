Украинская стратегия на поле боя работает и будет представлена на "Рамштайне" – Федоров

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что во время сегодняшней встречи в формате "Рамштайн" представит партнерам свое видение противостояния рф. Об этом Федоров сказал перед заседанием Совета Украина-НАТО, передает УНН.

Наша стратегия работает. Мы уничтожили 35 тыс. россиян в декабре, 30 тыс. россиян в январе. И у нас есть свое видение на этот год, и мы представим это видение сегодня на UCG, и я думаю, что сегодня мы получим хорошую поддержку от наших партнеров