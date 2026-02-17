Українська невістка президента Азербайджану опинилася в епіцентрі псевдоскандалу

Альона Алієва родом з України, дипломований лінгвіст. 4 роки тому дівчина стала дружиною Гейдара Алієва, сина президента країни. Подружня пара воліє вести непублічний спосіб життя, займаючись вихованням дітей. Однак це не завадило опозиційним медіа обрати Альону в якості мішені для маніпулятивного скандалу. На це звернули увагу українські журналісти, пише УНН.

Журналістка Катерина Соляр перерахувала факти, достовірно відомі про Олену Алієву: дівчина закінчила Міжнародний гуманітарний інститут в Одесі, отримала червоний диплом лінгвіста, володіє французькою та англійською мовами. Все це легко перевірити у відкритому реєстрі документів про освіту. Заміжжя за Гейдаром Алієвим та двоє дітей – теж загальновідомий факт.

Все, що далі, стало територією спекуляцій, фабрикацій та відвертої брехні. Азербайджанські опозиціонери, очевидно користуючись непублічністю пари та дефіцитом інформації, намагаються заповнити його брудом. Цитувати дискредитуючі меседжі Катерина Соляр не стала, але позначила основні техніки, які використовують маніпулятори: вибрати об’єкт, про який мало інформації, змінити її образ до невпізнання, перекрутити факти, приправити вигадками про чужі ліжка та вкинути це максимально швидко та масштабно.

Відома українська телеведуча Тетяна Гончарова теж звернула увагу на інформатаку проти Олени Алієвої, зауваживши, що атака проти однієї українки сьогодні - це атака проти всієї країни. Тетяна помітила, що такі вкиди відбуваються на тлі дружби України та Азербайджану, що зміцнюється, що несе явно проросійський слід.