Ексклюзив
14:26 • 4860 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
12:59 • 12166 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
12:23 • 15127 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
12:15 • 16240 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 18459 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 24268 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 33870 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 45048 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 53221 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 39178 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Публікації
Ексклюзиви
Українська невістка президента Азербайджану опинилася в епіцентрі псевдоскандалу

Київ • УНН

 • 222 перегляди

Українка Альона Алієва, дружина сина президента Азербайджану, зазнала інформаційної атаки. Українські журналісти відзначили, що такі вкиди відбуваються на тлі дружби України та Азербайджану, що зміцнюється, що несе явно проросійський слід.

Українська невістка президента Азербайджану опинилася в епіцентрі псевдоскандалу

Альона Алієва родом з України, дипломований лінгвіст. 4 роки тому дівчина стала дружиною Гейдара Алієва, сина президента країни. Подружня пара воліє вести непублічний спосіб життя, займаючись вихованням дітей. Однак це не завадило опозиційним медіа обрати Альону в якості мішені для маніпулятивного скандалу. На це звернули увагу українські журналісти, пише УНН.

Журналістка Катерина Соляр перерахувала факти, достовірно відомі про Олену Алієву: дівчина закінчила Міжнародний гуманітарний інститут в Одесі, отримала червоний диплом лінгвіста, володіє французькою та англійською мовами. Все це легко перевірити у відкритому реєстрі документів про освіту. Заміжжя за Гейдаром Алієвим та двоє дітей – теж загальновідомий факт.

Все, що далі, стало територією спекуляцій, фабрикацій та відвертої брехні. Азербайджанські опозиціонери, очевидно користуючись непублічністю пари та дефіцитом інформації, намагаються заповнити його брудом. Цитувати дискредитуючі меседжі Катерина Соляр не стала, але позначила основні техніки, які використовують маніпулятори: вибрати об’єкт, про який мало інформації, змінити її образ до невпізнання, перекрутити факти, приправити вигадками про чужі ліжка та вкинути це максимально швидко та масштабно.

Відома українська телеведуча Тетяна Гончарова теж звернула увагу на інформатаку проти Олени Алієвої, зауваживши, що атака проти однієї українки сьогодні - це атака проти всієї країни. Тетяна помітила, що такі вкиди відбуваються на тлі дружби України та Азербайджану, що зміцнюється, що несе явно проросійський слід.

Лілія Подоляк

Політика
російська пропаганда
Війна в Україні
Шлюб
Азербайджан
Україна