Украинская невестка президента Азербайджана оказалась в эпицентре псевдоскандала

Алена Алиева родом из Украины, дипломированный лингвист. 4 года назад девушка стала женой Гейдара Алиева, сына президента страны. Супружеская пара предпочитает вести непубличный образ жизни, занимаясь воспитанием детей. Однако это не помешало оппозиционным медиа выбрать Алену в качестве мишени для манипулятивного скандала. На это обратили внимание украинские журналисты, пишет УНН.

Журналистка Екатерина Соляр перечислила факты, достоверно известные об Алене Алиевой: девушка окончила Международный гуманитарный институт в Одессе, получила красный диплом лингвиста, владеет французским и английским языками. Все это легко проверить в открытом реестре документов об образовании. Замужество за Гейдаром Алиевым и двое детей – тоже общеизвестный факт.

Все, что дальше, стало территорией спекуляций, фабрикаций и откровенной лжи. Азербайджанские оппозиционеры, очевидно пользуясь непубличностью пары и дефицитом информации, пытаются заполнить его грязью. Цитировать дискредитирующие месседжи Екатерина Соляр не стала, но обозначила основные техники, которые используют манипуляторы: выбрать объект, о котором мало информации, изменить его образ до неузнаваемости, перекрутить факты, приправить выдумками о чужих постелях и вбросить это максимально быстро и масштабно.

Известная украинская телеведущая Татьяна Гончарова тоже обратила внимание на информатаку против Алены Алиевой, заметив, что атака против одной украинки сегодня - это атака против всей страны. Татьяна заметила, что такие вбросы происходят на фоне укрепляющейся дружбы Украины и Азербайджана, что несет явно пророссийский след.