Эксклюзив
14:26
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
12:59
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
12:23
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
12:15
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
публикации
Эксклюзивы
Украинская невестка президента Азербайджана оказалась в эпицентре псевдоскандала

Киев

 1702 просмотра

Украинка Алена Алиева, жена сына президента Азербайджана, подверглась информационной атаке. Украинские журналисты отметили, что такие вбросы происходят на фоне укрепляющейся дружбы Украины и Азербайджана, что несет явно пророссийский след.

Украинская невестка президента Азербайджана оказалась в эпицентре псевдоскандала

Алена Алиева родом из Украины, дипломированный лингвист. 4 года назад девушка стала женой Гейдара Алиева, сына президента страны. Супружеская пара предпочитает вести непубличный образ жизни, занимаясь воспитанием детей. Однако это не помешало оппозиционным медиа выбрать Алену в качестве мишени для манипулятивного скандала. На это обратили внимание украинские журналисты, пишет УНН.

Журналистка Екатерина Соляр перечислила факты, достоверно известные об Алене Алиевой: девушка окончила Международный гуманитарный институт в Одессе, получила красный диплом лингвиста, владеет французским и английским языками. Все это легко проверить в открытом реестре документов об образовании. Замужество за Гейдаром Алиевым и двое детей – тоже общеизвестный факт.

Все, что дальше, стало территорией спекуляций, фабрикаций и откровенной лжи. Азербайджанские оппозиционеры, очевидно пользуясь непубличностью пары и дефицитом информации, пытаются заполнить его грязью. Цитировать дискредитирующие месседжи Екатерина Соляр не стала, но обозначила основные техники, которые используют манипуляторы: выбрать объект, о котором мало информации, изменить его образ до неузнаваемости, перекрутить факты, приправить выдумками о чужих постелях и вбросить это максимально быстро и масштабно.

Известная украинская телеведущая Татьяна Гончарова тоже обратила внимание на информатаку против Алены Алиевой, заметив, что атака против одной украинки сегодня - это атака против всей страны. Татьяна заметила, что такие вбросы происходят на фоне укрепляющейся дружбы Украины и Азербайджана, что несет явно пророссийский след.

Лилия Подоляк

Политика
российская пропаганда
Война в Украине
Брак
Азербайджан
Украина