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Українська держава та Європа мають діяти спільно: Шмигаль обговорив з Каллас 16-ий пакет санкцій проти рф та допомогу Україні

Київ • УНН

 • 23317 перегляди

Прем'єр-міністр України провів телефонну розмову з Віцепрезиденткою Єврокомісії щодо 16-го пакету санкцій проти рф. Сторони обговорили військову підтримку України та забезпечення миру в Європі.

Глава уряду України Денис Шмигаль, у рамках координації дій напередодні засідання європейської Ради із закордонних справ, провів телефонну розмову з Віцепрезиденткою Єврокомісії Каєю Каллас, під час якої зазначив низку ключових тез щодо взаємодії ЄС та України.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу прем‘єр-міністра України.

Деталі

 Україна та Європа мають діяти спільно та єдиним фронтом, аби забезпечити тривалий мир на європейському континенті. Важливо продовжувати військову підтримку України та забезпечити безперебійне надходження техніки та зброї - про це зазначив Денис Шмигаль, глава уряду України під час телефонної розмови з Віцепрезиденткою Єврокомісії Каєю Каллас.

У обговоренні напередодні засідання Ради ЄС із закордонних справ, що відбудеться в Брюсселі, український прем'єр-міністр подякував Високій представниці ЄС за узгодження 16-го пакета санкцій на рівні послів країн ЄС. 

Розраховуємо, що обмеження будуть посилюватися і надалі.

- ідеться у дописі прем'єр-міністра України

Нагадаємо

Напередодні прем'єр-міністр України повідомив, що провів конструктивну зустріч з Кітом Келлогом, представником президента США. Обговорили питання справедливого миру, гарантій безпеки та спільного розвитку оборонного виробництва.

рф не полишає спроб знищити газову інфраструктуру України і б'є по енергетиці: Шмигаль розповів, що відбувається на півдні21.02.25, 13:08 • 36556 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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