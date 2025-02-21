Українська держава та Європа мають діяти спільно: Шмигаль обговорив з Каллас 16-ий пакет санкцій проти рф та допомогу Україні
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України провів телефонну розмову з Віцепрезиденткою Єврокомісії щодо 16-го пакету санкцій проти рф. Сторони обговорили військову підтримку України та забезпечення миру в Європі.
Глава уряду України Денис Шмигаль, у рамках координації дій напередодні засідання європейської Ради із закордонних справ, провів телефонну розмову з Віцепрезиденткою Єврокомісії Каєю Каллас, під час якої зазначив низку ключових тез щодо взаємодії ЄС та України.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу прем‘єр-міністра України.
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Україна та Європа мають діяти спільно та єдиним фронтом, аби забезпечити тривалий мир на європейському континенті. Важливо продовжувати військову підтримку України та забезпечити безперебійне надходження техніки та зброї - про це зазначив Денис Шмигаль, глава уряду України під час телефонної розмови з Віцепрезиденткою Єврокомісії Каєю Каллас.
У обговоренні напередодні засідання Ради ЄС із закордонних справ, що відбудеться в Брюсселі, український прем'єр-міністр подякував Високій представниці ЄС за узгодження 16-го пакета санкцій на рівні послів країн ЄС.
Розраховуємо, що обмеження будуть посилюватися і надалі.
Нагадаємо
Напередодні прем'єр-міністр України повідомив, що провів конструктивну зустріч з Кітом Келлогом, представником президента США. Обговорили питання справедливого миру, гарантій безпеки та спільного розвитку оборонного виробництва.
рф не полишає спроб знищити газову інфраструктуру України і б'є по енергетиці: Шмигаль розповів, що відбувається на півдні21.02.25, 13:08 • 36556 переглядiв