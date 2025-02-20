Український уряд повністю підтримує місію Келлога і пропонує взаємовигідну співпрацю з Вашингтоном - Шмигаль

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Київ • УНН

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Прем'єр-міністр України провів конструктивну зустріч з Кітом Келлогом, представником президента США. Обговорили питання справедливого миру, гарантій безпеки та спільного розвитку оборонного виробництва.

Під час зустрічі із представником президента США по Україні та росії Кітом Келлогом, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна прагне справедливого миру із надійними гарантіями безпеки та притягненням агресора до відповідальності.

Передає УНН із посиланням на сторінку глави українського уряду у соцмережі.

Денис Шмигаль розповів, що зустріч зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом була конструктивною, зазначивши, що він мав змогу донести до американського посадовця низку тезисів щодо ключових тем:

Шмигаль наголосив наступне:

Україна як ніхто прагне миру. Але це має бути справедливий мир із надійними гарантіями безпеки та притягненням агресора до відповідальності. Важливо, щоби будь-які перемовини про мир в Україні відбувалися за участі України.

- ідеться у доповіді прем'єра на сторінці у соцмережі. 

Серед іншого, згідно з пресслужбою Шмигаля, представником президента США почув про те, що Україна розвиває оборонні виробництва, економіка працює на воєнних рейках і український уряд готовий спільно з адміністрацією США працювати для досягнення прагматичних і взаємовигідних результатів для обох країн.

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Водночас Шмигаль нагадав Келлогу, що російський терор наразі продовжується, зазначивши про російські атаки на об'єкти енергетики та інші злочини зс рф.

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Нагадаємо

Президент України провів зустріч з Кітом Келлогом для обговорення ситуації на фронті та гарантій безпеки. Сторони також розглянули питання повернення полонених та нову угоду щодо інвестицій і корисних копалин.

Келлог зустрівся із Сирським та керівниками розвідок. Зустріч із Зеленським запланована на 20 лютого19.02.25, 21:47 • 47175 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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