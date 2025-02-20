Український уряд повністю підтримує місію Келлога і пропонує взаємовигідну співпрацю з Вашингтоном - Шмигаль

Під час зустрічі із представником президента США по Україні та росії Кітом Келлогом, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна прагне справедливого миру із надійними гарантіями безпеки та притягненням агресора до відповідальності.

Передає УНН із посиланням на сторінку глави українського уряду у соцмережі.

Денис Шмигаль розповів, що зустріч зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом була конструктивною, зазначивши, що він мав змогу донести до американського посадовця низку тезисів щодо ключових тем:

Шмигаль наголосив наступне:

Україна як ніхто прагне миру. Але це має бути справедливий мир із надійними гарантіями безпеки та притягненням агресора до відповідальності. Важливо, щоби будь-які перемовини про мир в Україні відбувалися за участі України.