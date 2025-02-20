Український уряд повністю підтримує місію Келлога і пропонує взаємовигідну співпрацю з Вашингтоном - Шмигаль
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України провів конструктивну зустріч з Кітом Келлогом, представником президента США. Обговорили питання справедливого миру, гарантій безпеки та спільного розвитку оборонного виробництва.
Під час зустрічі із представником президента США по Україні та росії Кітом Келлогом, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна прагне справедливого миру із надійними гарантіями безпеки та притягненням агресора до відповідальності.
Передає УНН із посиланням на сторінку глави українського уряду у соцмережі.
Денис Шмигаль розповів, що зустріч зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом була конструктивною, зазначивши, що він мав змогу донести до американського посадовця низку тезисів щодо ключових тем:
Шмигаль наголосив наступне:
Україна як ніхто прагне миру. Але це має бути справедливий мир із надійними гарантіями безпеки та притягненням агресора до відповідальності. Важливо, щоби будь-які перемовини про мир в Україні відбувалися за участі України.
Серед іншого, згідно з пресслужбою Шмигаля, представником президента США почув про те, що Україна розвиває оборонні виробництва, економіка працює на воєнних рейках і український уряд готовий спільно з адміністрацією США працювати для досягнення прагматичних і взаємовигідних результатів для обох країн.
Водночас Шмигаль нагадав Келлогу, що російський терор наразі продовжується, зазначивши про російські атаки на об'єкти енергетики та інші злочини зс рф.
Нагадаємо
Президент України провів зустріч з Кітом Келлогом для обговорення ситуації на фронті та гарантій безпеки. Сторони також розглянули питання повернення полонених та нову угоду щодо інвестицій і корисних копалин.
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