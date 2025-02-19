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15 березня, 19:03 • 119675 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 179469 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144891 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136802 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116278 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107357 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102782 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139854 перегляди

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14 березня, 19:57 • 133772 перегляди

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14 березня, 19:56 • 128006 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Келлог зустрівся із Сирським та керівниками розвідок. Зустріч із Зеленським запланована на 20 лютого

Келлог зустрівся із Сирським та керівниками розвідок. Зустріч із Зеленським запланована на 20 лютого

Київ • УНН

 • 47175 перегляди

Спецпредставник США Кіт Келлог провів зустрічі з керівництвом ЗСУ та розвідки в Києві. Завтра, 20 лютого, відбудеться його зустріч з президентом Зеленським.

Представник президента США Кіт Келлог уже зустрічався з Головкомом ЗСУ Олександром Сирським, із керівниками розвідок та спеціальних служб. Зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським відбудеться завтра, 20 лютого. Про це Зеленський повідомив під час відеозвернення, передає УНН.

Багато зустрічей, нарад сьогодні – командування армії, розвідка, міністри – для підготовки до перемовин із представником Президента Сполучених Штатів Америки. Генерал Келлог уже в Києві. Він уже зустрічався з Головкомом Сирським, із нашими керівниками розвідок та спеціальних служб, також із керівником мого Офісу. На завтра запланована наша зустріч із генералом Келлогом, і для нас дуже важливо, щоб зустріч і взагалі робота з Америкою була конструктивною 

- заявив Зеленський.

Раніше

Керівник ОП Андрій Єрмак зустрівся з Кітом Келлогом, спецпредставником США з питань України та росії, у Києві. Обговорили ситуацію на фронті та важливість американської підтримки для України.

Нагадаємо

19 лютого Кіт Келлог, спеціальний представник президента США з питань України та рф, прибув до Києва.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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