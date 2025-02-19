Келлог зустрівся із Сирським та керівниками розвідок. Зустріч із Зеленським запланована на 20 лютого

Представник президента США Кіт Келлог уже зустрічався з Головкомом ЗСУ Олександром Сирським, із керівниками розвідок та спеціальних служб. Зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським відбудеться завтра, 20 лютого. Про це Зеленський повідомив під час відеозвернення, передає УНН.

Багато зустрічей, нарад сьогодні – командування армії, розвідка, міністри – для підготовки до перемовин із представником Президента Сполучених Штатів Америки. Генерал Келлог уже в Києві. Він уже зустрічався з Головкомом Сирським, із нашими керівниками розвідок та спеціальних служб, також із керівником мого Офісу. На завтра запланована наша зустріч із генералом Келлогом, і для нас дуже важливо, щоб зустріч і взагалі робота з Америкою була конструктивною - заявив Зеленський.

Раніше

Керівник ОП Андрій Єрмак зустрівся з Кітом Келлогом, спецпредставником США з питань України та росії, у Києві. Обговорили ситуацію на фронті та важливість американської підтримки для України.

Нагадаємо

19 лютого Кіт Келлог, спеціальний представник президента США з питань України та рф, прибув до Києва.