Єрмак провів зустріч з новим спецпредставником США Келлогом: що обговорювали

Керівник ОП Андрій Єрмак зустрівся з Кітом Келлогом, спецпредставником США з питань України та росії, у Києві. Обговорили ситуацію на фронті та важливість американської підтримки для України. Про це Єрмак написав у Telegram, пише УНН.



Для нас важливо, щоб Кіт Келлог отримав повну інформацію про ситуацію на фронті, про стійкість і дух нашої нації, які залишаються незмінними всі ці роки. Щоб він побачив це на власні очі та отримав усі деталі,

За його словами, під час візиту Келлог почув брифінги від військового командування та командувачів на місцях, що дозволить йому оцінити реальну ситуацію на полі бою. Україна розраховує на продовження американської підтримки, збереження відкритості у відносинах між країнами та принципів довіри та взаємного успіху.

Важливо, як саме завершиться ця війна. Про це особисто сказав Кіту Келлогу. росія завжди маніпулює інформацією, намагається посіяти розкол, брехати, щоб посварити нас між собою,