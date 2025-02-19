Ермак провел встречу с новым спецпредставителем США Келлогом: что обсуждали

Руководитель ОП Андрей Ермак встретился с Китом Келлогом, спецпредставителем США по вопросам Украины и России, в Киеве. Обсудили ситуацию на фронте и важность американской поддержки для Украины. Об этом Ермак написал в Telegram, пишет УНН.



Для нас важно, чтобы Кит Келлог получил полную информацию о ситуации на фронте, о стойкости и духе нашей нации, которые остаются неизменными все эти годы. Чтобы он увидел это собственными глазами и получил все детали,

По его словам, во время визита Келлог услышал брифинги от военного командования и командующих на местах, что позволит ему оценить реальную ситуацию на поле боя. Украина рассчитывает на продолжение американской поддержки, сохранение открытости в отношениях между странами и принципов доверия и взаимного успеха.

Важно, как именно завершится эта война. Об этом лично сказал Киту Келлогу. россия всегда манипулирует информацией, пытается посеять раскол, врать, чтобы поссорить нас между собой,

Он подчеркнул, что ключевым остается принцип "ничего об Украине без Украины", а Киев заинтересован в стратегическом, долговременном и всеобъемлющем партнерстве с США.

Украине нужны гарантии безопасности, оборонное и экономическое партнерство. Спасибо за предметную встречу. Работаем дальше, чтобы был справедливый мир,