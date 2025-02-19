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Ермак провел встречу с новым спецпредставителем США Келлогом: что обсуждали

Ермак провел встречу с новым спецпредставителем США Келлогом: что обсуждали

Киев  •  УНН

 • 1854 просмотра

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Андрей Ермак провел встречу с Китом Келлогом, спецпредставителем США по вопросам Украины и россии, в Киеве. Обсудили ситуацию на фронте и важность американской поддержки для Украины.

Руководитель ОП Андрей Ермак встретился с Китом Келлогом, спецпредставителем США по вопросам Украины и России, в Киеве. Обсудили ситуацию на фронте и важность американской поддержки для Украины. Об этом Ермак написал в Telegram, пишет УНН.

Для нас важно, чтобы Кит Келлог получил полную информацию о ситуации на фронте, о стойкости и духе нашей нации, которые остаются неизменными все эти годы. Чтобы он увидел это собственными глазами и получил все детали,

отметил Ермак.

По его словам, во время визита Келлог услышал брифинги от военного командования и командующих на местах, что позволит ему оценить реальную ситуацию на поле боя. Украина рассчитывает на продолжение американской поддержки, сохранение открытости в отношениях между странами и принципов доверия и взаимного успеха.

Важно, как именно завершится эта война. Об этом лично сказал Киту Келлогу. россия всегда манипулирует информацией, пытается посеять раскол, врать, чтобы поссорить нас между собой,

- подчеркнул Ермак.

Он подчеркнул, что ключевым остается принцип "ничего об Украине без Украины", а Киев заинтересован в стратегическом, долговременном и всеобъемлющем партнерстве с США.

Украине нужны гарантии безопасности, оборонное и экономическое партнерство. Спасибо за предметную встречу. Работаем дальше, чтобы был справедливый мир,

- подытожил Ермак.

Напомним

19 февраля Кит Келлог, специальный представитель президента США по вопросам Украины и рф, прибыл в Киев.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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