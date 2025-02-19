Келлог встретился с Сырским и руководителями разведок. Встреча с Зеленским запланирована на 20 февраля
Киев • УНН
Спецпредставитель США Кит Келлог провел встречи с руководством ВСУ и разведки в Киеве. Завтра, 20 февраля, состоится его встреча с президентом Зеленским.
Представитель президента США Кит Келлог уже встречался с Главкомом ВСУ Александром Сырским, с руководителями разведок и специальных служб. Встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским состоится завтра, 20 февраля. Об этом Зеленский сообщил во время видеообращения, передает УНН.
Много встреч, совещаний сегодня - командование армии, разведка, министры - для подготовки к переговорам с представителем Президента Соединенных Штатов Америки. Генерал Келлог уже в Киеве. Он уже встречался с Главкомом Сырским, с нашими руководителями разведок и специальных служб, также с руководителем моего Офиса. На завтра запланирована наша встреча с генералом Келлогом, и для нас очень важно, чтобы встреча и вообще работа с Америкой была конструктивной
Ранее
Руководитель ОП Андрей Ермак встретился с Китом Келлогом, спецпредставителем США по вопросам Украины и России, в Киеве. Обсудили ситуацию на фронте и важность американской поддержки для Украины.
Напомним
19 февраля Кит Келлог, специальный представитель президента США по вопросам Украины и рф, прибыл в Киев.