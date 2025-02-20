Украинское правительство полностью поддерживает миссию Келлога и предлагает взаимовыгодное сотрудничество с Вашингтоном - Шмыгаль

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Киев  •  УНН

 • 9773 просмотра

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Премьер-министр Украины провел конструктивную встречу с Китом Келлогом, представителем президента США. Обсудили вопросы справедливого мира, гарантий безопасности и совместного развития оборонного производства.

Во время встречи с представителем президента США по Украине и России Китом Келлогом, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина стремится к справедливому миру с надежными гарантиями безопасности и привлечением агрессора к ответственности.

Передает УНН со ссылкой на страницу главы украинского правительства в соцсети.

Денис Шмыгаль рассказал, что встреча со спецпредставителем президента США Китом Келлогом была конструктивной, отметив, что он имел возможность донести до американского чиновника ряд тезисов по ключевым темам:

Шмыгаль отметил следующее:

Украина как никто хочет мира. Но это должен быть справедливый мир с надежными гарантиями безопасности и привлечением агрессора к ответственности. Важно, чтобы любые переговоры о мире в Украине происходили при участии Украины.

- говорится в докладе премьера на странице в соцсети. 

Среди прочего, согласно пресс-службе Шмыгаля, представителем президента США услышал о том, что Украина развивает оборонные производства, экономика работает на военных рельсах и украинское правительство готово совместно с администрацией США работать для достижения прагматичных и взаимовыгодных результатов для обеих стран.

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В то же время Шмыгаль напомнил Келлогу, что российский террор пока продолжается, отметив о российских атаках на объекты энергетики и других преступлениях сс рф.

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Напомним,

Президент Украины провел встречу с Китом Келлогом для обсуждения ситуации на фронте и гарантий безопасности. Стороны также рассмотрели вопрос возвращения пленных и новое соглашение по инвестициям и полезным ископаемым.

Келлог встретился с Сырским и руководителями разведок. Встреча с Зеленским запланирована на 20 февраля19.02.25, 21:47 • 44594 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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