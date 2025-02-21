Украинское государство и Европа должны действовать совместно: Шмыгаль обсудил с Каллас 16-ый пакет санкций против РФ и помощь Украине
Киев • УНН
Премьер-министр Украины провел телефонный разговор с вице-президентом Еврокомиссии по 16-му пакету санкций против РФ. Стороны обсудили военную поддержку Украины и обеспечение мира в Европе.
Глава правительства Украины Денис Шмыгаль, в рамках координации действий накануне заседания европейского Совета по иностранным делам, провел телефонный разговор с вице-президентом Еврокомиссии Каей Каллас, во время которого отметил ряд ключевых тезисов по взаимодействию ЕС и Украины.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Украины.
Детали
Украина и Европа должны действовать совместно и единым фронтом, чтобы обеспечить длительный мир на европейском континенте. Важно продолжать военную поддержку Украины и обеспечить бесперебойное поступление техники и оружия - об этом отметил Денис Шмыгаль, глава правительства Украины во время телефонного разговора с Вице-президентом Еврокомиссии Каей Каллас.
В обсуждении накануне заседания Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится в Брюсселе, украинский премьер-министр поблагодарил Высокую представительницу ЕС за согласование 16-го пакета санкций на уровне послов стран ЕС.
Рассчитываем, что ограничения будут ужесточаться и в дальнейшем.
Напомним,
Накануне премьер-министр Украины сообщил, что провел конструктивную встречу с Китом Келлогом, представителем президента США. Обсудили вопросы справедливого мира, гарантий безопасности и совместного развития оборонного производства.
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