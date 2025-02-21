рф не оставляет попыток уничтожить газовую инфраструктуру Украины и бьет по энергетике: Шмыгаль рассказал, что происходит на юге страны
Киев • УНН
россияне целенаправленно атакуют объекты газодобычи и энергетики Украины, пытаясь вызвать гуманитарную катастрофу. После последних атак на юге страны энергетики круглосуточно восстанавливают теплоснабжение в Николаеве и Одессе.
россияне не оставляют попыток уничтожить украинскую газовую инфраструктуру, чтобы оставить Украину без собственного газа. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
Враг не оставляет попыток уничтожить нашу газовую инфраструктуру, чтобы оставить Украину без собственного газа. Ракетами целенаправленно бьют по объектам добычи. Атаки происходят фактически ежедневно. Несмотря на весь этот террор, ситуация в энергетике остается контролируемой. Благодарен за это нашим энергетикам
Также он отметил, что россия продолжает осуществлять массированные ракетно-дронные атаки против объектов украинской энергетики.
Враг делает это с единственной целью - вызвать гуманитарную катастрофу, оставить наши города без отопления, воды и света. Последние дни враг особенно активно атаковал юг Украины: Николаев, Херсон и Одессу. В результате атак часть этих городов оказалась без света и отопления
По его словам, все ответственные ведомства и энергетики работали 24/7, чтобы отремонтировать поврежденное оборудование.
«В течение суток удалось восстановить теплоснабжение Николаева. Десяткам тысяч людей уже вернули свет и тепло. Также возвращаем тепло Одессе. Возобновили работу две котельные. Больницы, школы и детские сады уже с отоплением. Специалисты работают над проведением работ по налаживанию внутренних систем отопления в жилых домах», - заявил Шмыгаль.
Дополнение
20 февраля сообщалось, что российские войска ночью осуществили массированный ракетно-дроновой удар по газовой инфраструктуре Украины, повреждены производственные мощности, ведутся работы для стабилизации газоснабжения.