рф не полишає спроб знищити газову інфраструктуру України і б'є по енергетиці: Шмигаль розповів, що відбувається на півдні

росіяни не полишають спроб знищити українську газову інфраструктуру, аби залишити Україну без власного газу. Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Ворог не полишає спроб знищити нашу газову інфраструктуру, аби залишити Україну без власного газу. Ракетами цілеспрямовано б’ють по об’єктах видобутку. Атаки відбуваються фактично щодня. Попри весь цей терор, ситуація в енергетиці залишається контрольована. Вдячний за це нашим енергетикам - повідомив Шмигаль.

Також він зазначив, що росія продовжує здійснювати масовані ракетно-дронові атаки проти об’єктів української енергетики.

Ворог робить це з єдиною метою - викликати гуманітарну катастрофу, залишити наші міста без опалення, води та світла. Останні дні ворог особливо активно атакував південь України: Миколаїв, Херсон та Одесу. Внаслідок атак частина цих міст опинилася без світла й опалення - повідомив Шмигаль.

За його словами, усі відповідальні відомства та енергетики працювали 24/7, аби відремонтувати пошкоджене обладнання.

"Протягом доби вдалось відновити теплопостачання Миколаєва. Десяткам тисяч людей вже повернули світло й тепло. Також повертаємо тепло Одесі. Відновили роботу дві котельні. Лікарні, школи та дитячі садки вже з опаленням. Фахівці працюють над проведенням робіт із налагодження внутрішніх систем опалення в житлових будинках", - заявив Шмигаль.

Доповнення

20 лютого повідомлялося, що російські війська вночі здійснили масований ракетно-дроновий удар по газовій інфраструктурі України, пошкоджено виробничі потужності, ведуться роботи для стабілізації газопостачання.