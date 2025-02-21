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05:23 • 18509 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123524 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183179 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147555 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139001 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117440 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108059 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102994 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142390 перегляди

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рф не полишає спроб знищити газову інфраструктуру України і б'є по енергетиці: Шмигаль розповів, що відбувається на півдні

Київ • УНН

 • 36556 перегляди

росіяни цілеспрямовано атакують об'єкти газовидобутку та енергетики України, намагаючись викликати гуманітарну катастрофу. Після останніх атак на півдні країни енергетики цілодобово відновлюють теплопостачання у Миколаєві та Одесі.

росіяни не полишають спроб знищити українську газову інфраструктуру, аби залишити Україну без власного газу. Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Ворог не полишає спроб знищити нашу газову інфраструктуру, аби залишити Україну без власного газу. Ракетами цілеспрямовано б’ють по об’єктах видобутку. Атаки відбуваються фактично щодня. Попри весь цей терор, ситуація в енергетиці залишається контрольована. Вдячний за це нашим енергетикам

- повідомив Шмигаль.

Також він зазначив, що росія продовжує здійснювати масовані ракетно-дронові атаки проти об’єктів української енергетики.

Ворог робить це з єдиною метою - викликати гуманітарну катастрофу, залишити наші міста без опалення, води та світла. Останні дні ворог особливо активно атакував південь України: Миколаїв, Херсон та Одесу. Внаслідок атак частина цих міст опинилася без світла й опалення

- повідомив Шмигаль.

За його словами, усі відповідальні відомства та енергетики працювали 24/7, аби відремонтувати пошкоджене обладнання. 

"Протягом доби вдалось відновити теплопостачання Миколаєва. Десяткам тисяч людей вже повернули світло й тепло. Також повертаємо тепло Одесі. Відновили роботу дві котельні. Лікарні, школи та дитячі садки вже з опаленням. Фахівці працюють над проведенням робіт із налагодження внутрішніх систем опалення в житлових будинках", - заявив Шмигаль.

Доповнення

20 лютого повідомлялося, що російські війська вночі здійснили масований ракетно-дроновий удар по газовій інфраструктурі України, пошкоджено виробничі потужності, ведуться роботи для стабілізації газопостачання.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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