Українська делегація на переговорах спілкується із росіянами через перекладача - ЗМІ

На перших за три роки мирних переговорах з росією українська делегація спілкувалася українською через перекладача.

Українська делегація зверталася до російських представників через перекладача під час перших прямих мирних переговорів за понад три роки. Про це повідомляє The Telegraph, пише УНН. Хоча українські чиновники на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим, ймовірно, володіють російською, вони вирішили говорити рідною мовою під час переговорів - йдеться у повідомленні. Видання зазначає, попри подібність обох мов, між ними існують суттєві відмінності. Після повномасштабного вторгнення росії використання української мови значно зросло, оскільки москва намагалася стерти з карти незалежність сусідньої держави. Використання власної мови є проявом непокори з боку українців і демонструє, що вони не збираються підлаштовуватись під росіян - додає видання. Нагадаємо У Стамбулі розпочався раунд переговорів між делегаціями України та росії. Речник МЗС України Георгій Тихий наголошував, що під час переговорів з російською стороною українська делегація в першу чергу говоритиме про повне і безумовне припинення вогню. Україна та партнери закликали росію до повного припинення вогню щонайменше на 30 днів з 12 травня. Проте у ніч проти 11 травня володимир путін заявив, що росія готова відновити мирні переговори з Україною 15 травня в Стамбулі. Завдавати вогню по Україні рф не припинила. За даними ЗМІ, Україна звинуватила росію в підриві переговорів, вимагаючи їх проведення без США та Туреччини.