Украинская делегация на переговорах общается с россиянами через переводчика - СМИ

Украинская делегация обращалась к российским представителям через переводчика во время первых прямых мирных переговоров за более чем три года. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Хотя украинские чиновники во главе с министром обороны Рустемом Умеровым, вероятно, владеют русским, они решили говорить на родном языке во время переговоров - говорится в сообщении.

Издание отмечает, несмотря на сходство обоих языков, между ними существуют существенные различия.

После полномасштабного вторжения россии использование украинского языка значительно возросло, поскольку москва пыталась стереть с карты независимость соседнего государства.

Использование собственного языка является проявлением неповиновения со стороны украинцев и демонстрирует, что они не собираются подстраиваться под россиян - добавляет издание.

Напомним

В Стамбуле начался раунд переговоров между делегациями Украины и россии.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий подчеркивал, что во время переговоров с российской стороной украинская делегация в первую очередь будет говорить о полном и безусловном прекращении огня.

Украина и партнеры призвали россию к полному прекращению огня минимум на 30 дней с 12 мая. Однако в ночь на 11 мая владимир путин заявил, что россия готова возобновить мирные переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. Наносить огонь по Украине рф не прекратила.

По данным СМИ, Украина обвинила россию в подрыве переговоров, требуя их проведения без США и Турции.