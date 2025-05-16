Украинская делегация на переговорах общается с россиянами через переводчика - СМИ
Киев • УНН
На первых за три года мирных переговорах с россией украинская делегация общалась на украинском языке через переводчика.
Украинская делегация обращалась к российским представителям через переводчика во время первых прямых мирных переговоров за более чем три года. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.
Хотя украинские чиновники во главе с министром обороны Рустемом Умеровым, вероятно, владеют русским, они решили говорить на родном языке во время переговоров
Издание отмечает, несмотря на сходство обоих языков, между ними существуют существенные различия.
После полномасштабного вторжения россии использование украинского языка значительно возросло, поскольку москва пыталась стереть с карты независимость соседнего государства.
Использование собственного языка является проявлением неповиновения со стороны украинцев и демонстрирует, что они не собираются подстраиваться под россиян
Напомним
В Стамбуле начался раунд переговоров между делегациями Украины и россии.
Представитель МИД Украины Георгий Тихий подчеркивал, что во время переговоров с российской стороной украинская делегация в первую очередь будет говорить о полном и безусловном прекращении огня.
Украина и партнеры призвали россию к полному прекращению огня минимум на 30 дней с 12 мая. Однако в ночь на 11 мая владимир путин заявил, что россия готова возобновить мирные переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. Наносить огонь по Украине рф не прекратила.
По данным СМИ, Украина обвинила россию в подрыве переговоров, требуя их проведения без США и Турции.