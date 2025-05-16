Украинская делегация на переговорах общается с россиянами через переводчика - СМИ

$41.470.07
46.380.21
ukenru
Зеленский о переговорах в Стамбуле: российские представители даже не могут пойти на прекращение огня
11:56 • 3034 просмотра

Зеленский о переговорах в Стамбуле: российские представители даже не могут пойти на прекращение огня

09:33 • 33065 просмотра

ЕС готовит новые санкции против россии: под ударом "Северный поток", теневой флот и банки - фон дер Ляйен

08:56 • 41234 просмотра

Украина ведет переговоры с ЕС о переходном периоде безвизовой торговли - Шмыгаль

08:43 • 45510 просмотра

Трамп заявил, что встретится с путиным, "как только мы сможем это организовать"

15 мая, 15:19 • 148005 просмотра

Зеленский: россия начала наступление по всем направлениям, главный - Сумской

15 мая, 10:37 • 167116 просмотра

Трамп заявил, что его приоритет - прекратить конфликты, а не начать их

15 мая, 06:00 • 147283 просмотра

Рютте: есть "осторожный оптимизм" на фоне потенциальных переговоров Украины и рф, но все зависит от москвы

14 мая, 18:32 • 182471 просмотра

Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти

14 мая, 14:42 • 152888 просмотра

Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ

14 мая, 13:55 • 402981 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1м/с
92%
749мм
Популярные новости

Киев второй раз за ночь под атакой дронов: в столице раздавались взрывы, работала ПВО

16 мая, 03:59 • 127173 просмотра

Ночная атака рф на Киевскую область затронула два района: показали последствия

16 мая, 06:30 • 32103 просмотра

Томми Ли разошелся со своей четвертой женой Бриттани Фурлан - СМИ

07:26 • 46723 просмотра

В Стамбуле стартуют переговоры Украины, США и Турции - МИД

07:49 • 65769 просмотра

Не жертва Дидди: Джастин Бибер не имел отношений со скандальным рэпером - СМИ

09:08 • 23437 просмотра
публикации

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

15 мая, 16:24 • 231845 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

15 мая, 12:41 • 223745 просмотра

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

14 мая, 16:34 • 285627 просмотра

Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии

14 мая, 16:00 • 349169 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

14 мая, 13:55 • 402992 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Хакан Фидан

Денис Шмыгаль

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Турция

Соединенные Штаты

Стамбул

Киев

Реклама
УНН Lite

Не жертва Дидди: Джастин Бибер не имел отношений со скандальным рэпером - СМИ

09:08 • 23492 просмотра

Томми Ли разошелся со своей четвертой женой Бриттани Фурлан - СМИ

07:26 • 46773 просмотра

Джастин Бибер едва не обанкротился: ему пришлось продать свой музыкальный каталог за 200 миллионов долларов, чтобы исправить положение

15 мая, 14:45 • 72923 просмотра

Шон Пенн назвал Дженнифер Лоуренс "последней кинозвездой"

15 мая, 13:23 • 110708 просмотра

Брюс Спрингстин назвал администрацию Трампа "коррумпированной, некомпетентной и предательской"

15 мая, 07:51 • 136101 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Фокс Ньюс

Нью-Йорк Таймс

Беспилотный летательный аппарат

Instagram

Украинская делегация на переговорах общается с россиянами через переводчика - СМИ

Киев • УНН

 • 488 просмотра

На первых за три года мирных переговорах с россией украинская делегация общалась на украинском языке через переводчика.

Украинская делегация на переговорах общается с россиянами через переводчика - СМИ

Украинская делегация обращалась к российским представителям через переводчика во время первых прямых мирных переговоров за более чем три года. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Хотя украинские чиновники во главе с министром обороны Рустемом Умеровым, вероятно, владеют русским, они решили говорить на родном языке во время переговоров

- говорится в сообщении.

Издание отмечает, несмотря на сходство обоих языков, между ними существуют существенные различия.

После полномасштабного вторжения россии использование украинского языка значительно возросло, поскольку москва пыталась стереть с карты независимость соседнего государства.

Использование собственного языка является проявлением неповиновения со стороны украинцев и демонстрирует, что они не собираются подстраиваться под россиян

- добавляет издание.

Напомним

В Стамбуле начался раунд переговоров между делегациями Украины и россии.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий подчеркивал, что во время переговоров с российской стороной украинская делегация в первую очередь будет говорить о полном и безусловном прекращении огня.

Украина и партнеры призвали россию к полному прекращению огня минимум на 30 дней с 12 мая. Однако в ночь на 11 мая владимир путин заявил, что россия готова возобновить мирные переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле.  Наносить огонь по Украине рф не прекратила.

По данным СМИ, Украина обвинила россию в подрыве переговоров, требуя их проведения без США и Турции.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
Рустем Умєров
Украина
Brent
$64.72
Bitcoin
$103,650.10
S&P 500
$5,912.15
Tesla
$341.53
Газ TTF
$35.75
Золото
$3,165.84
Ethereum
$2,620.63