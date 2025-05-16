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У Стамбулі проходить тристороння зустріч Туреччини, рф та України: перші кадри
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У Стамбулі проходить тристороння зустріч Туреччини, рф та України: перші кадри

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Українець, підозрюваний у підпалі будинку прем’єр-міністра Стармера, постав перед судом - Reuters

Київ • УНН

 • 1520 перегляди

21-річного Романа Лавриновича звинувачують у підпалі, що загрожував життю. Йому інкримінують три епізоди, пов'язані з майном Кіра Стармера.

Українець, підозрюваний у підпалі будинку прем’єр-міністра Стармера, постав перед судом - Reuters

У Великій Британії 21-річний українець постав перед судом в Лондоні за звинуваченням у підпалі, після розслідування обставин серії пожеж, пов'язаних з підпалом майна прем'єр-міністра країни Кіра Стармера, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

21-річний Роман Лавринович постав перед магістратським судом Вестмінстера за трьома пунктами звинувачення у підпалі з наміром створити загрозу життю.

Він спілкувався з учасниками процесу через перекладача, щоб підтвердити своє ім'я та адресу.

Чоловіка було взято під варту до наступного слухання в лондонському суді Олд-Бейлі 6 червня.

Нагадуємо

Британських вогнеборців викликали на пожежу рано в понеділок у будинку в Кентіш-Тауні на півночі Лондона. Це виборчий округ, який представляє Стармер. Ніхто не постраждав, але вхід до будинку був пошкоджений.

Лавриновича було заарештовано наступного дня у зв'язку з цією пожежею та двома іншими інцидентами – пожежею біля входу будинку в сусідньому Іслінгтоні в неділю та пожежею автомобіля в Кентіш-Тауні в четвер.

Перш ніж переїхати до будинку номер 10, Стармер жив за адресою Кентіш-Таун зі своєю дружиною та двома дітьми. Прокурори заявили, що автомобіль та обидві нерухомості пов'язані з прем'єр-міністром.

Описуючи інцидент у парламенті в середу, Стармер назвав його "нападом на всіх нас, на нашу демократію та цінності, які ми відстоюємо".

Нагадаємо

12 травня вночі сталася пожежа в будинку, який належить очільнику британського уряду Кіру Стармеру, в районі Кентіш-Таун. Пожежу загасили, обійшлося без постраждалих.

13 травня у Лондоні затримали 21-річного чоловіка за підозрою у підпалі будинку британського прем'єра. Також розслідуються інші інциденти, пов'язані з підпалом майна, яке належить Стармеру.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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