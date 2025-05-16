Украинец, подозреваемый в поджоге дома премьер-министра Стармера, предстал перед судом - Reuters
Киев • УНН
21-летнего Романа Лавриновича обвиняют в поджоге, угрожавшем жизни. Ему инкриминируют три эпизода, связанных с имуществом Кира Стармера.
В Великобритании 21-летний украинец предстал перед судом в Лондоне по обвинению в поджоге, после расследования обстоятельств серии пожаров, связанных с поджогом имущества премьер-министра страны Кира Стармера, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
21-летний Роман Лавринович предстал перед магистратским судом Вестминстера по трем пунктам обвинения в поджоге с намерением создать угрозу жизни.
Он общался с участниками процесса через переводчика, чтобы подтвердить свое имя и адрес.
Мужчина был взят под стражу до следующего слушания в лондонском суде Олд-Бейли 6 июня.
Напоминаем
Британских пожарных вызвали на пожар рано в понедельник в доме в Кентиш-Тауне на севере Лондона. Это избирательный округ, который представляет Стармер. Никто не пострадал, но вход в дом был поврежден.
Лавриновича арестовали на следующий день в связи с этим пожаром и двумя другими инцидентами – пожаром у входа в дом в соседнем Ислингтоне в воскресенье и пожаром автомобиля в Кентиш-Тауне в четверг.
Прежде чем переехать в дом номер 10, Стармер жил по адресу Кентиш-Таун со своей женой и двумя детьми. Прокуроры заявили, что автомобиль и обе недвижимости связаны с премьер-министром.
Описывая инцидент в парламенте в среду, Стармер назвал его "нападением на всех нас, на нашу демократию и ценности, которые мы отстаиваем".
Напомним
12 мая ночью произошел пожар в доме, который принадлежит главе британского правительства Киру Стармеру, в районе Кентиш-Таун. Пожар потушили, обошлось без пострадавших.
13 мая в Лондоне задержали 21-летнего мужчину по подозрению в поджоге дома британского премьера. Также расследуются другие инциденты, связанные с поджогом имущества, принадлежащего Стармеру.