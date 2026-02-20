Україна значно скоротила обсяги виробництва й експорту малини у 2025 році

$43.270.03
50.920.34
ukenru
Ексклюзив
10:00 • 7192 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
07:56 • 12573 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 43326 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 76510 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 47499 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 80134 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 39961 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 63505 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 32398 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 28243 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
3.2м/с
60%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Новий механізм призову: росія створює пожежний підрозділ для "захисту" ЗАЕС20 лютого, 02:03 • 25778 перегляди
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО06:27 • 19935 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС06:37 • 21929 перегляди
США та Канада перехопили 5 російських літаків біля Аляски 19 лютого - NORAD07:52 • 10852 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo08:31 • 15539 перегляди
Публікації
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
10:00 • 7176 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 46965 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 80123 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 63496 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15 • 57140 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Тімур Міндіч
Богдан Долінце
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Донецька область
Херсонська область
Реклама
УНН Lite
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo08:31 • 15552 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС06:37 • 21937 перегляди
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО06:27 • 19943 перегляди
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого19 лютого, 21:12 • 22954 перегляди
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру19 лютого, 12:42 • 33839 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Дипломатка
Соціальна мережа
Опалення

Україна значно скоротила обсяги виробництва й експорту малини у 2025 році

Київ • УНН

 • 118 перегляди

У 2025 році Україна значно скоротила виробництво та експорт малини, що призвело до відсутності надлишків для експорту. Експорт замороженої малини знизився на 30% порівняно з 2024 роком, при цьому Польща залишається основним напрямком поставок.

Україна значно скоротила обсяги виробництва й експорту малини у 2025 році

Малина є основною експортно орієнтованою ягодою України та визначає динаміку всього ягідного сектору. У 2025 році обсяги виробництва скоротилися, що безпосередньо вплинуло на структуру реалізації, говориться у звіті асоціації "Ягідництво України". Про це повідомляє EastFruit, пише УНН.

Деталі

Аналітики зазначили, що у попередні роки свіжа малина переважно експортувалась для подальшої переробки. У 2025 році через зменшення врожаю внутрішніх переробних потужностей було достатньо для освоєння наявного обсягу продукції, тому надлишку для експорту не було.

Сегмент замороженої малини, що є основним експортним складником, демонструє суттєве відставання від минулорічних показників. За період липень – вересень 2025 року було експортовано всього 17,2 тис. т ягоди, що на 30% менше за аналогічний період 2024 року. За збереження поточної динаміки очікується, що сукупні обсяги експорту до травня 2026 року також залишатимуться нижчими

- прогнозують фахівці.

Структура попиту залишиться відносно стабільною: основні напрямки — Польща (45% постачань) та Німеччина (18%).

Польща традиційно є головним торговим партнером України у сегменті малини, і 2025 рік підтвердив цю тенденцію. Попри загальне скорочення експортних постачань до більшості країн, саме на польський напрямок вони не лише збереглися, а й зросли - до рівня рекордних показників 2022 року

- уточнюють фахівці.

І пояснюють, що основна причина такого зростання полягає у нижчих вимогах до якості ягід порівняно з іншими європейськими ринками. Частина врожаю малини, що постраждала від заморозків і не відповідала стандартам країн Західної Європи, все ж могла потрапити на польський ринок. Це дозволило українським виробникам реалізувати продукцію, яка була непридатною для інших експортних напрямків.

Україна практично не має прямої конкуренції на польському ринку замороженої малини. Водночас важливо підкреслити, що, всупереч популярній думці польських фермерів, українська ягода не витісняє місцеву продукцію. Вона переважно закриває дефіцит попиту, що виникає у пікові періоди переробки, а значна частина імпортованої з України малини згодом реекспортується до інших країн ЄС

- резюмували фахівці.

Ціни на картоплю в Україні почали стрімко зростати19.02.26, 08:49 • 3892 перегляди

Ольга Розгон

ЕкономікаАгроновини
Морози в Україні
Європейський Союз
Німеччина
Україна
Польща