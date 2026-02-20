Україна значно скоротила обсяги виробництва й експорту малини у 2025 році

Малина є основною експортно орієнтованою ягодою України та визначає динаміку всього ягідного сектору. У 2025 році обсяги виробництва скоротилися, що безпосередньо вплинуло на структуру реалізації, говориться у звіті асоціації "Ягідництво України". Про це повідомляє EastFruit, пише УНН.

Деталі

Аналітики зазначили, що у попередні роки свіжа малина переважно експортувалась для подальшої переробки. У 2025 році через зменшення врожаю внутрішніх переробних потужностей було достатньо для освоєння наявного обсягу продукції, тому надлишку для експорту не було.

Сегмент замороженої малини, що є основним експортним складником, демонструє суттєве відставання від минулорічних показників. За період липень – вересень 2025 року було експортовано всього 17,2 тис. т ягоди, що на 30% менше за аналогічний період 2024 року. За збереження поточної динаміки очікується, що сукупні обсяги експорту до травня 2026 року також залишатимуться нижчими - прогнозують фахівці.

Структура попиту залишиться відносно стабільною: основні напрямки — Польща (45% постачань) та Німеччина (18%).

Польща традиційно є головним торговим партнером України у сегменті малини, і 2025 рік підтвердив цю тенденцію. Попри загальне скорочення експортних постачань до більшості країн, саме на польський напрямок вони не лише збереглися, а й зросли - до рівня рекордних показників 2022 року - уточнюють фахівці.

І пояснюють, що основна причина такого зростання полягає у нижчих вимогах до якості ягід порівняно з іншими європейськими ринками. Частина врожаю малини, що постраждала від заморозків і не відповідала стандартам країн Західної Європи, все ж могла потрапити на польський ринок. Це дозволило українським виробникам реалізувати продукцію, яка була непридатною для інших експортних напрямків.

Україна практично не має прямої конкуренції на польському ринку замороженої малини. Водночас важливо підкреслити, що, всупереч популярній думці польських фермерів, українська ягода не витісняє місцеву продукцію. Вона переважно закриває дефіцит попиту, що виникає у пікові періоди переробки, а значна частина імпортованої з України малини згодом реекспортується до інших країн ЄС - резюмували фахівці.

Ціни на картоплю в Україні почали стрімко зростати