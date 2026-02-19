$43.290.03
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
Ексклюзив
18 лютого, 16:17 • 17565 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06 • 47896 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 44290 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 55460 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 35288 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 25193 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 27470 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 26864 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 18915 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
Ціни на картоплю в Україні почали стрімко зростати

Київ • УНН

 • 1592 перегляди

В Україні з початку тижня дорожчає картопля, що пов'язано зі зменшенням якісних запасів у сховищах. Наразі ціни становлять 7-14 грн/кг, що на 17% вище, ніж минулого тижня.

Ціни на картоплю в Україні почали стрімко зростати

В Україні почала дорожчати картопля на тлі скорочення запасів у сховищах, свідчить аналіз EastFruit, пише УНН.

Деталі

"З початку цього тижня на внутрішньому ринку України встановилася тенденція до подорожчання картоплі", - повідомляють аналітики проекту EastFruit.

При цьому, за словами виробників, "запаси якісної картоплі у сховищах поступово скорочуються, і саме це є головною причиною зростання цін у даному сегменті".

Наразі, як повідомляється, українські виробники пропонують до продажу картоплю в діапазоні 7-14 грн/кг ($0,16-0,32/кг), залежно від якості, сорту та обсягів запропонованих партій продукції, що в середньому на 17% дорожче, ніж тижнем раніше.

Головною причиною збільшення інтересу до закупівель, на думку експертів, стало загальне скорочення пропозиції картоплі у місцевих господарствах. Справа в тому, що багато виробників, які не мають потужностей для тривалого зберігання, завершили продаж своєї продукції ще до Нового року. На думку експертів, в останні місяці поточного маркетингового сезону не виключено і масових постачань імпортної картоплі на український ринок, що є традиційним, попри високі показники виробництва "другого хліба" в Україні, що декларує держстат.

Також підтримку цінам надає досить високий попит на якісну продукцію з боку оптових компаній, які все частіше заявляють про відсутність у господарствах необхідних обсягів такої продукції. Фермери, своєю чергою, пов'язують основні проблеми якості з несприятливими погодними умовами в період збирання врожаю в 2025 році: тривалі дощі негативно позначилися не лише на товарному вигляді картоплі, а й на його лежкості.

На сьогодні, як вказано, картопля в Україні надходить у продаж, в середньому на 56% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

Чи може вживання картоплі допомогти зі схудненням - що кажуть експерти20.12.25, 18:00 • 6792 перегляди

Юлія Шрамко

