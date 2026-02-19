Ціни на картоплю в Україні почали стрімко зростати
Київ • УНН
В Україні з початку тижня дорожчає картопля, що пов'язано зі зменшенням якісних запасів у сховищах. Наразі ціни становлять 7-14 грн/кг, що на 17% вище, ніж минулого тижня.
В Україні почала дорожчати картопля на тлі скорочення запасів у сховищах, свідчить аналіз EastFruit, пише УНН.
Деталі
"З початку цього тижня на внутрішньому ринку України встановилася тенденція до подорожчання картоплі", - повідомляють аналітики проекту EastFruit.
При цьому, за словами виробників, "запаси якісної картоплі у сховищах поступово скорочуються, і саме це є головною причиною зростання цін у даному сегменті".
Наразі, як повідомляється, українські виробники пропонують до продажу картоплю в діапазоні 7-14 грн/кг ($0,16-0,32/кг), залежно від якості, сорту та обсягів запропонованих партій продукції, що в середньому на 17% дорожче, ніж тижнем раніше.
Головною причиною збільшення інтересу до закупівель, на думку експертів, стало загальне скорочення пропозиції картоплі у місцевих господарствах. Справа в тому, що багато виробників, які не мають потужностей для тривалого зберігання, завершили продаж своєї продукції ще до Нового року. На думку експертів, в останні місяці поточного маркетингового сезону не виключено і масових постачань імпортної картоплі на український ринок, що є традиційним, попри високі показники виробництва "другого хліба" в Україні, що декларує держстат.
Також підтримку цінам надає досить високий попит на якісну продукцію з боку оптових компаній, які все частіше заявляють про відсутність у господарствах необхідних обсягів такої продукції. Фермери, своєю чергою, пов'язують основні проблеми якості з несприятливими погодними умовами в період збирання врожаю в 2025 році: тривалі дощі негативно позначилися не лише на товарному вигляді картоплі, а й на його лежкості.
На сьогодні, як вказано, картопля в Україні надходить у продаж, в середньому на 56% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.
