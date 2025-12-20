Чи може вживання картоплі допомогти зі схудненням - що кажуть експерти

$42.340.00
49.590.00
ukenru
14:15 • 4310 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
11:29 • 13923 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
10:44 • 17748 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 18858 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 19446 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 17578 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
20 грудня, 00:12 • 24096 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
19 грудня, 23:26 • 38902 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
19 грудня, 22:10 • 27594 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 33112 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1м/с
94%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Усі трагічні моменти не повинні бути забуті: Зеленський заявив, що Україна не блокуватиме процес ексгумацій на Волині20 грудня, 07:23 • 13281 перегляди
Україна зацікавлена у спільному виробництві дронів і ракет з Польщею - Зеленський20 грудня, 07:40 • 4044 перегляди
росія розриває військові договори з 11 країнами Європи, укладені в 1992-2002 роках20 грудня, 07:58 • 5912 перегляди
WSJ назвало п'ять потенційних перешкод для миру між росією та Україною13:37 • 11082 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto13:40 • 10395 перегляди
Публікації
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 73538 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 50438 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 58534 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 52274 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 77250 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Луїш Монтенегру
Дональд Трамп
Кароль Навроцький
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Польща
Крим
Сполучені Штати Америки
Одеса
Реклама
УНН Lite
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ15:32 • 510 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto13:40 • 10495 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 24776 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 71650 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 52719 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Су-27
Фільм
Financial Times

Чи може вживання картоплі допомогти зі схудненням - що кажуть експерти

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Дослідження показали, що правильно приготована картопля допомагає скинути вагу, замінивши нею білок. Варена картопля містить менше жиру та калорій, а також багата на клітковину та резистентний крохмаль, що знижує апетит.

Чи може вживання картоплі допомогти зі схудненням - що кажуть експерти

Картопля – це смачний та улюблений для багатьох продукт, який, за словами вчених, може навіть допомогти зі схудненням, якщо його правильно приготувати, повідомляє Independent, пише УНН

Деталі

Картоплю часто готують як фрі, роблять пюре або смажать, але дослідження Університету штату Луїзіана показують, що заміна білка на правильно приготовлену картоплю допомогла людям скинути майже 6 відсотків своєї ваги тіла протягом восьми тижнів.

Картоплю варили замість смаження, що гарантувало, що картопля містить менше жиру та калорій. Картопля середнього розміру містить 110 калорій.

"Наше дослідження показало, що здоровий режим харчування, включаючи картоплю, знижує масу тіла та регулює реакцію рівня глюкози в крові", – пояснила Кандіда Ребелло, доцентка Університету штату Луїзіана.

Висновки також частково пов'язані з важливими поживними речовинами цього ситного крохмалистого овоча. Якщо картоплю не смажити і не поливати сметаною, вона може бути досить корисною, кажуть експерти.

"Це правда, що картопля містить багато крохмалю або вуглеводів, поживних речовин, які викликають різке підвищення рівня цукру в крові, - заявили в Клівлендській клініці. - Але поєднання її з продуктами з високим вмістом білка, клітковини та ненасичених жирів може уповільнити травлення та призвести до більш стабільного вивільнення глюкози в кров".

Картопля середнього розміру забезпечує значну кількість — щонайменше 26 грамів — вуглеводів, необхідних організму на день. За даними клініки Майо, рекомендована добова норма становить 130 грамів.

Але користь овоча для схуднення значною мірою зумовлена ​​високим вмістом крохмалю та клітковини.

Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині12.11.25, 09:33 • 64777 переглядiв

Середня картопля містить два грами корисної для кишечника клітковини, що приблизно стільки ж, скільки містить морква або половина грейпфрута, повідомляє Washington Potatoes.

Це приблизно 8 відсотків від рекомендованої добової норми клітковини, яка становить від 25 до 30 грамів для підтримки оптимального здоров'я.

Картопля також містить майже три грами резистентного крохмалю, який, як було показано, знижує апетит. Резистентний крохмаль не засвоюється та не використовується як калорії або цукор у крові, що призводить до менших стрибків цукру в крові після його вживання, пояснила дієтолог Крістін Діллі.

"В середньому резистентний крохмаль містить трохи більше половини калорій на грам, ніж звичайний крохмаль. На грам резистентного крохмалю містить близько 2,5 калорій проти чотирьох калорій на грам у звичайному крохмалі", – сказала вона.

Веганська дієта допомагає худнути швидше, ніж середземноморська - дослідження27.06.25, 17:57 • 3415 переглядiв

Картопля також багата антиоксидантами та іншими поживними речовинами, які підтримують здоровий метаболізм, такими як рослинні сполуки, що борються із запаленнями, флавоноїди, каротиноїди та антоціани, зазначає Університет штату Мен.

За даними клініки Клівленда, картопля також містить 35 відсотків рекомендованої добової норми вітаміну С, що підтримує імунітет, та 30 відсотків рекомендованої добової норми вітаміну В6, який зміцнює мозок і нервову систему.

Картопля також містить 25 відсотків рекомендованої добової норми калію. Цей необхідний мінерал та електроліт компенсує підвищення кров'яного тиску від натрію, розслаблює кровоносні судини та запобігає м'язовим судомам.

Жінки повинні отримувати 2600 міліграмів на день, а чоловіки - 3400 міліграмів, кажуть експерти.

"Просто переконайтеся, що ви готуєте картоплю правильно, щоб отримати всі переваги. Це, ймовірно, означає уникати картоплі фрі, заморожених картопляних кульок (і т.п. - ред.). Легке обсмажування на оливковій олії або запікання картоплі без усіх жирних добавок може допомогти вам досягти ваших цілей щодо схуднення", - ідеться у публікації.

"Енергетична цінність, мікроелементи, універсальність і просто гарний смак роблять картоплю частиною здорового раціону, — стверджують у клініці Майо. - Це особливо актуально, коли її поєднують з продуктами з високим вмістом білка та клітковини та готують таким чином, щоб максимально використати її нульовий вміст жиру".

Вчені виявили, чому людям важко утримувати вагу після схуднення21.11.24, 15:32 • 20009 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоЗдоров'яЛайфхакиКулінар