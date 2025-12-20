Чи може вживання картоплі допомогти зі схудненням - що кажуть експерти

Картопля – це смачний та улюблений для багатьох продукт, який, за словами вчених, може навіть допомогти зі схудненням, якщо його правильно приготувати, повідомляє Independent, пише УНН.

Картоплю часто готують як фрі, роблять пюре або смажать, але дослідження Університету штату Луїзіана показують, що заміна білка на правильно приготовлену картоплю допомогла людям скинути майже 6 відсотків своєї ваги тіла протягом восьми тижнів.

Картоплю варили замість смаження, що гарантувало, що картопля містить менше жиру та калорій. Картопля середнього розміру містить 110 калорій.

"Наше дослідження показало, що здоровий режим харчування, включаючи картоплю, знижує масу тіла та регулює реакцію рівня глюкози в крові", – пояснила Кандіда Ребелло, доцентка Університету штату Луїзіана.

Висновки також частково пов'язані з важливими поживними речовинами цього ситного крохмалистого овоча. Якщо картоплю не смажити і не поливати сметаною, вона може бути досить корисною, кажуть експерти.

"Це правда, що картопля містить багато крохмалю або вуглеводів, поживних речовин, які викликають різке підвищення рівня цукру в крові, - заявили в Клівлендській клініці. - Але поєднання її з продуктами з високим вмістом білка, клітковини та ненасичених жирів може уповільнити травлення та призвести до більш стабільного вивільнення глюкози в кров".

Картопля середнього розміру забезпечує значну кількість — щонайменше 26 грамів — вуглеводів, необхідних організму на день. За даними клініки Майо, рекомендована добова норма становить 130 грамів.

Але користь овоча для схуднення значною мірою зумовлена ​​високим вмістом крохмалю та клітковини.

Середня картопля містить два грами корисної для кишечника клітковини, що приблизно стільки ж, скільки містить морква або половина грейпфрута, повідомляє Washington Potatoes.

Це приблизно 8 відсотків від рекомендованої добової норми клітковини, яка становить від 25 до 30 грамів для підтримки оптимального здоров'я.

Картопля також містить майже три грами резистентного крохмалю, який, як було показано, знижує апетит. Резистентний крохмаль не засвоюється та не використовується як калорії або цукор у крові, що призводить до менших стрибків цукру в крові після його вживання, пояснила дієтолог Крістін Діллі.

"В середньому резистентний крохмаль містить трохи більше половини калорій на грам, ніж звичайний крохмаль. На грам резистентного крохмалю містить близько 2,5 калорій проти чотирьох калорій на грам у звичайному крохмалі", – сказала вона.

Картопля також багата антиоксидантами та іншими поживними речовинами, які підтримують здоровий метаболізм, такими як рослинні сполуки, що борються із запаленнями, флавоноїди, каротиноїди та антоціани, зазначає Університет штату Мен.

За даними клініки Клівленда, картопля також містить 35 відсотків рекомендованої добової норми вітаміну С, що підтримує імунітет, та 30 відсотків рекомендованої добової норми вітаміну В6, який зміцнює мозок і нервову систему.

Картопля також містить 25 відсотків рекомендованої добової норми калію. Цей необхідний мінерал та електроліт компенсує підвищення кров'яного тиску від натрію, розслаблює кровоносні судини та запобігає м'язовим судомам.

Жінки повинні отримувати 2600 міліграмів на день, а чоловіки - 3400 міліграмів, кажуть експерти.

"Просто переконайтеся, що ви готуєте картоплю правильно, щоб отримати всі переваги. Це, ймовірно, означає уникати картоплі фрі, заморожених картопляних кульок (і т.п. - ред.). Легке обсмажування на оливковій олії або запікання картоплі без усіх жирних добавок може допомогти вам досягти ваших цілей щодо схуднення", - ідеться у публікації.

"Енергетична цінність, мікроелементи, універсальність і просто гарний смак роблять картоплю частиною здорового раціону, — стверджують у клініці Майо. - Це особливо актуально, коли її поєднують з продуктами з високим вмістом білка та клітковини та готують таким чином, щоб максимально використати її нульовий вміст жиру".

