Может ли употребление картофеля помочь похудеть - что говорят эксперты

Картофель – это вкусный и любимый многими продукт, который, по словам ученых, может даже помочь со снижением веса, если его правильно приготовить, сообщает Independent, пишет УНН.

Картофель часто готовят как фри, делают пюре или жарят, но исследования Университета штата Луизиана показывают, что замена белка на правильно приготовленный картофель помогла людям сбросить почти 6 процентов своего веса тела в течение восьми недель.

Картофель варили вместо жарки, что гарантировало, что картофель содержит меньше жира и калорий. Картофель среднего размера содержит 110 калорий.

"Наше исследование показало, что здоровый режим питания, включая картофель, снижает массу тела и регулирует реакцию уровня глюкозы в крови", – пояснила Кандида Ребелло, доцент Университета штата Луизиана.

Выводы также частично связаны с важными питательными веществами этого сытного крахмалистого овоща. Если картофель не жарить и не поливать сметаной, он может быть довольно полезным, говорят эксперты.

"Это правда, что картофель содержит много крахмала или углеводов, питательных веществ, которые вызывают резкое повышение уровня сахара в крови, - заявили в Кливлендской клинике. - Но сочетание его с продуктами с высоким содержанием белка, клетчатки и ненасыщенных жиров может замедлить пищеварение и привести к более стабильному высвобождению глюкозы в кровь".

Картофель среднего размера обеспечивает значительное количество — по меньшей мере 26 граммов — углеводов, необходимых организму в день. По данным клиники Майо, рекомендуемая суточная норма составляет 130 граммов.

Но польза овоща для похудения в значительной степени обусловлена высоким содержанием крахмала и клетчатки.

Средний картофель содержит два грамма полезной для кишечника клетчатки, что примерно столько же, сколько содержит морковь или половина грейпфрута, сообщает Washington Potatoes.

Это примерно 8 процентов от рекомендуемой суточной нормы клетчатки, которая составляет от 25 до 30 граммов для поддержания оптимального здоровья.

Картофель также содержит почти три грамма резистентного крахмала, который, как было показано, снижает аппетит. Резистентный крахмал не усваивается и не используется как калории или сахар в крови, что приводит к меньшим скачкам сахара в крови после его употребления, пояснила диетолог Кристин Дилли.

"В среднем резистентный крахмал содержит чуть более половины калорий на грамм, чем обычный крахмал. На грамм резистентного крахмала приходится около 2,5 калорий против четырех калорий на грамм в обычном крахмале", – сказала она.

Картофель также богат антиоксидантами и другими питательными веществами, которые поддерживают здоровый метаболизм, такими как растительные соединения, борющиеся с воспалениями, флавоноиды, каротиноиды и антоцианы, отмечает Университет штата Мэн.

По данным клиники Кливленда, картофель также содержит 35 процентов рекомендованной суточной нормы витамина С, что поддерживает иммунитет, и 30 процентов рекомендованной суточной нормы витамина В6, который укрепляет мозг и нервную систему.

Картофель также содержит 25 процентов рекомендованной суточной нормы калия. Этот необходимый минерал и электролит компенсирует повышение кровяного давления от натрия, расслабляет кровеносные сосуды и предотвращает мышечные судороги.

Женщины должны получать 2600 миллиграммов в день, а мужчины - 3400 миллиграммов, говорят эксперты.

"Просто убедитесь, что вы готовите картофель правильно, чтобы получить все преимущества. Это, вероятно, означает избегать картофеля фри, замороженных картофельных шариков (и т.п. - ред.). Легкое обжаривание на оливковом масле или запекание картофеля без всех жирных добавок может помочь вам достичь ваших целей по снижению веса", - говорится в публикации.

"Энергетическая ценность, микроэлементы, универсальность и просто хороший вкус делают картофель частью здорового рациона, — утверждают в клинике Майо. - Это особенно актуально, когда его сочетают с продуктами с высоким содержанием белка и клетчатки и готовят таким образом, чтобы максимально использовать его нулевое содержание жира".

