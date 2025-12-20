Может ли употребление картофеля помочь похудеть - что говорят эксперты

$42.340.00
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
11:29 • 15012 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
10:44 • 19018 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 20077 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 20472 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 18184 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
20 декабря, 00:12 • 24425 просмотра
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
19 декабря, 23:26 • 39225 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
19 декабря, 22:10 • 27691 просмотра
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
19 декабря, 15:48 • 33204 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
Все трагические моменты не должны быть забыты: Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать процесс эксгумаций на Волыни20 декабря, 07:23 • 14204 просмотра
Украина заинтересована в совместном производстве дронов и ракет с Польшей - Зеленский20 декабря, 07:40 • 4698 просмотра
россия разрывает военные договоры с 11 странами Европы, заключенные в 1992-2002 годах20 декабря, 07:58 • 6734 просмотра
WSJ назвала пять потенциальных препятствий для мира между россией и Украиной13:37 • 12050 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto13:40 • 11423 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 74803 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 51520 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 59594 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 53260 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 78239 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ15:32 • 1234 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto13:40 • 11775 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 25424 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 72222 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 53276 просмотра
Может ли употребление картофеля помочь похудеть - что говорят эксперты

Киев • УНН

 • 650 просмотра

Исследования показали, что правильно приготовленный картофель помогает сбросить вес, заменив им белок. Вареный картофель содержит меньше жира и калорий, а также богат клетчаткой и резистентным крахмалом, что снижает аппетит.

Может ли употребление картофеля помочь похудеть - что говорят эксперты

Картофель – это вкусный и любимый многими продукт, который, по словам ученых, может даже помочь со снижением веса, если его правильно приготовить, сообщает Independent, пишет УНН

Детали

Картофель часто готовят как фри, делают пюре или жарят, но исследования Университета штата Луизиана показывают, что замена белка на правильно приготовленный картофель помогла людям сбросить почти 6 процентов своего веса тела в течение восьми недель.

Картофель варили вместо жарки, что гарантировало, что картофель содержит меньше жира и калорий. Картофель среднего размера содержит 110 калорий.

"Наше исследование показало, что здоровый режим питания, включая картофель, снижает массу тела и регулирует реакцию уровня глюкозы в крови", – пояснила Кандида Ребелло, доцент Университета штата Луизиана.

Выводы также частично связаны с важными питательными веществами этого сытного крахмалистого овоща. Если картофель не жарить и не поливать сметаной, он может быть довольно полезным, говорят эксперты.

"Это правда, что картофель содержит много крахмала или углеводов, питательных веществ, которые вызывают резкое повышение уровня сахара в крови, - заявили в Кливлендской клинике. - Но сочетание его с продуктами с высоким содержанием белка, клетчатки и ненасыщенных жиров может замедлить пищеварение и привести к более стабильному высвобождению глюкозы в кровь".

Картофель среднего размера обеспечивает значительное количество — по меньшей мере 26 граммов — углеводов, необходимых организму в день. По данным клиники Майо, рекомендуемая суточная норма составляет 130 граммов.

Но польза овоща для похудения в значительной степени обусловлена высоким содержанием крахмала и клетчатки.

Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога12.11.25, 09:33 • 64778 просмотров

Средний картофель содержит два грамма полезной для кишечника клетчатки, что примерно столько же, сколько содержит морковь или половина грейпфрута, сообщает Washington Potatoes.

Это примерно 8 процентов от рекомендуемой суточной нормы клетчатки, которая составляет от 25 до 30 граммов для поддержания оптимального здоровья.

Картофель также содержит почти три грамма резистентного крахмала, который, как было показано, снижает аппетит. Резистентный крахмал не усваивается и не используется как калории или сахар в крови, что приводит к меньшим скачкам сахара в крови после его употребления, пояснила диетолог Кристин Дилли.

"В среднем резистентный крахмал содержит чуть более половины калорий на грамм, чем обычный крахмал. На грамм резистентного крахмала приходится около 2,5 калорий против четырех калорий на грамм в обычном крахмале", – сказала она.

Веганская диета помогает худеть быстрее, чем средиземноморская - исследование27.06.25, 17:57 • 3415 просмотров

Картофель также богат антиоксидантами и другими питательными веществами, которые поддерживают здоровый метаболизм, такими как растительные соединения, борющиеся с воспалениями, флавоноиды, каротиноиды и антоцианы, отмечает Университет штата Мэн.

По данным клиники Кливленда, картофель также содержит 35 процентов рекомендованной суточной нормы витамина С, что поддерживает иммунитет, и 30 процентов рекомендованной суточной нормы витамина В6, который укрепляет мозг и нервную систему.

Картофель также содержит 25 процентов рекомендованной суточной нормы калия. Этот необходимый минерал и электролит компенсирует повышение кровяного давления от натрия, расслабляет кровеносные сосуды и предотвращает мышечные судороги.

Женщины должны получать 2600 миллиграммов в день, а мужчины - 3400 миллиграммов, говорят эксперты.

"Просто убедитесь, что вы готовите картофель правильно, чтобы получить все преимущества. Это, вероятно, означает избегать картофеля фри, замороженных картофельных шариков (и т.п. - ред.). Легкое обжаривание на оливковом масле или запекание картофеля без всех жирных добавок может помочь вам достичь ваших целей по снижению веса", - говорится в публикации.

"Энергетическая ценность, микроэлементы, универсальность и просто хороший вкус делают картофель частью здорового рациона, — утверждают в клинике Майо. - Это особенно актуально, когда его сочетают с продуктами с высоким содержанием белка и клетчатки и готовят таким образом, чтобы максимально использовать его нулевое содержание жира".

Ученые обнаружили, почему людям трудно удерживать вес после похудения21.11.24, 15:32 • 20010 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоЗдоровьеЛайфхакиКулинар