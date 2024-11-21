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Ученые обнаружили, почему людям трудно удерживать вес после похудения

Киев  •  УНН

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Швейцарские исследователи выяснили, что жировые клетки имеют «память» на ожирение. Эксперименты показали, что после похудения клетки быстрее реагируют на жирную пищу, что приводит к набору веса.

Исследователи из Швейцарии обнаружили, что жировые клетки обладают памятью 

Швейцарские ученые исследовали жировые клетки и обнаружили, что они обладают памятью на ожирение.

Пишет УНН со ссылкой на Science Alert.

Детали

Команда исследователей из ETH Zurich в Швейцарии, выяснила, почему людям, которым удалось похудеть, бывает сложно удержать вес. Ученые провели опыты на основе анализов человеческих тканей и экспериментах на мышах. Им удалось обнаружить что жировые клетки млекопитающих ведут учет ожирения в процессе, который регулирует экспрессию (использование информации из генов для синтеза функционального генетического продукта,- ред.) наших генов, известном как эпигенетика.

Опыт проводили над мышами. Грызуны с избыточным весом и эпигенетической «памятью» испытали быстрое восстановление веса, когда их кормили жирной пищей, по сравнению с контрольными мышами, которые не имели избыточного веса.

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Эпигенетик ETH Zurich Лаура Хинте и ее коллеги называют это явление ожирением.

Во время экспериментов на мышах, исследователи обнаружили, что потеря веса после значительного прироста стимулирует жировые клетки еще больше реагировать на диеты с высоким содержанием жира в будущем, и именно это способствует восстановлению веса.

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Клетки не отказываются от «установки ожирения» относительно того, как «выключаются» и «включаются» гены.

До этого уже были исследования, которые отметили потерю идентичности жировых клеток у мышей с ожирением. Этот «кризис клеточной идентичности» может быть причиной снижения нормальных функций жира, которые обычно наблюдаются у здоровых людей у тех, кто страдает ожирением.

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Исследователи также обнаружили, что признаки «памяти ожирения» в жировых клетках имеют люди, которые перенесли операции по похудению, по сравнению с клетками людей, которые имели плановые операции, не связанные с весом. Но в целом, по словам Хинте и команды, эти результаты указывают на то, что ожирение вызывает клеточные и транскрипционные (перенос генетической информации,- ред.) изменения в жировой ткани, которые не устраняются после значительной потери веса.

Интересно, что в 2015 году ожирение было связано с 4 миллионами смертей во всем мире, более двух третей из них связаны с главной причиной смерти в мире - заболеваниями сердца.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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