Врачи развенчали 5 распространенных мифов о сахарном диабете 2 типа
Киев • УНН
Национальная служба здоровья Украины развенчала распространенные ложные представления о сахарном диабете 2 типа. Врачи объяснили правду о влиянии сахара, диете, инсулине и беременности при диабете.
Малоподвижный образ жизни и злоупотребление сладостями вызовет диабет. Врачи решили объяснить, что не все, что мы часто слышим об этой болезни соответствует действительности. Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины, пишет УНН.
Детали
Диабет может возникнуть, если есть слишком много сладкого:
Сахар не вызывает диабет, но его неконтролируемое потребление провоцирует ожирение, что увеличивает риск развития диабета II типа.
При сахарном диабете надо придерживаться специальной диеты:
Больные диабетом должны придерживаться сбалансированного питания: чтобы в рационе были злаки, зелень, нежирное мясо и рыба и тому подобное.
При сахарном диабете II типа не назначают инсулин:
Если не помогают лекарства и сбалансированное питание, то для спасения жизни врач может назначить инсулинотерапию.
Женщинам с сахарным диабетом не желательно беременеть и рожать:
Женщины с сахарным диабетом успешно беременеют и рожают здоровых детей. Важно делать это под наблюдением эндокринолога и гинеколога, соблюдать назначения, поддерживать уровень глюкозы в крови.
Больным диабетом нельзя есть сладкое:
Людям с сахарным диабетом нужно контролировать потребление сахара, а не исключать его полностью из рациона.
Напомним
Уровень заболеваемости диабетом в мире вырос с 7% до 14% за последние 30 лет, охватив 828 миллионов взрослых. Более 450 миллионов больных не получают надлежащего лечения из-за ограниченного доступа к медицинским услугам.