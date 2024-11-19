Четыре продукта, которые помогут контролировать сахар и похудеть
Киев • УНН
Диетолог Тайз Брито рассказала о четырех продуктах, которые регулируют уровень глюкозы в крови. Имбирь, зеленый чай, чеснок и куркума помогают контролировать инсулин и способствуют похудению.
Контроль уровня сахара в крови важен для профилактики таких заболеваний, как диабет 2 типа. Диетологи перечислили несколько продуктов, которые будут также союзником в процессе похудения.
Пишет УНН со ссылкой на Metropoles и Notícias ao Minuto.
Определенные продукты помогают регулировать уровень глюкозы и избегать скачков инсулина, которые напрямую связаны с накоплением жира в организме. Об этом говорится в материале издания Metropoles.
В частности диетолог Тайз Брито делится 4 мощными продуктами, которые меняют организм:
1. Имбирь.
Одна из самых известных мировых пряностей, а также природное оружие против вирусов, воспалений и различных бактерий. В контексте регуляции уровня глюкозы, Брито отмечает, что имбирь богат гингеролом - это соединение, обычно в количестве 1-3 % (преимущественно в корневище имбиря) в форме эфирного масла. Гингерол активирует тепловые рецепторы. Соответственно имбирь обладает противовоспалительными свойствами и контролирует уровень сахара в крови.
2. Зеленый чай
Изготавливается из растения Camellia sinensis, считается одним из самых полезных напитков на планете.
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«С большим количеством антиоксидантных соединений, таких как полифенолы, и противовоспалительным действием, зеленый чай помогает контролировать уровень сахара в крови, улучшая чувствительность к инсулину», - подчеркивает диетолог.
3. Чеснок
Один из самых распространенных и известных представителей рода Лук, от латинского названия которого происходит и общеродовое Allium. Лекарственная и пищевая культура, которая относится к специям и является типичным компонентом нескольких национальных кухонь мира.
Чеснок контролирует выработку инсулина, что, в свою очередь, помогает снизить риск диабета 2 типа.
4. Куркума
Как говорит эксперт по вопросам питания, он «богат антиоксидантными соединениями, витаминами С и В6, а также железом и кальцием». Кроме того, он помогает регулировать уровень глюкозы.
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