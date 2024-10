Ароматный чай, плед и хорошие сериалы: что посмотреть в осенние выходные

Настоящая любовь на всю жизнь, переживания и желания, непростой выбор и разочарование, борьба за счастье, все это для ценителей невероятных фильмов. УНН предлагает подборку трогательных сериалов о любви, которые можно посмотреть в осенние выходные.

Лето, когда я стала привлекательной (The Summer I Turned Pretty) 2022 - это мелодрама о любовном треугольнике между девушкой и двумя братьями. История о первой любви, первое разбитое сердце и магию одного идеального лета. Сериал снят по одноименному роману Дженни Хан.

Жанр: Драма, Мелодрама

Страна: США

Режиссер: Эрика Дантон, Джефф Чан, Джесси Перец, Зои Р. Кассаветис

В ролях: Лола Тун, Кристофер Бріні, Гевін Касалежно, Шон Кауфман, Джекі Чун, Рэйчел Бланшар.

Бриджертоны (Bridgerton) 2020 - это историческая, романтическая драма, действие которой происходит в начале XIX века в Англии в эпоху Регентства. История рассказывает о большой уважаемой семье Бриджертонов, состоящей из леди Вайолет, овдовевшей после смерти своего мужа Эдмунда, и восьми детей - четырех сыновей и дочерей, названных в алфавитном порядке по мере своего рождения. Все представители высшего общества с нетерпением ждут последнего бала сезона, который состоится в королевском дворце. Участники этого действа, как правило, используют этот бал для того, чтобы похвастаться удачным браком, или чтобы найти достойную пару. Их судьба и репутация полностью зависят от благосклонности британской королевы и сплетен таинственной леди Уистлдаун.

Жанр: Сериал, Драма, Мелодрама

Страна: США

Режиссер: Том Верика, Триша Брок, Шери Фолксон

Актеры: Никола Коглан, Клаудия Джесси, Люк Томпсон, Полли Уокер, Бесси Картер, Рут Хэммелл, Флоренс Хант, Уилл Тилстон, Люк Ньютон, Джули Эндрюс.

Чужестранка (Outlander) 2014 - это история о британской медсестре Клэр Рэндалл, которая занимается оказанием помощи раненым во время Второй мировой войны. Однажды Фрэнк, муж Клэр, приглашает ее на второй медовый месяц в Шотландию. Изучая растения девушка удивительным образом переносится во времени в 1743 год, когда шотландцы воевали с британцами. Главная героиня оказывается совсем одна в опасном мире. К счастью, ей на помощь приходит красивый, молодой солдат Джейми Фрейзер, с которым она завязывает романтические отношения. Казалось бы, что Клэр счастлива, но она не знает, останется ли она в 1743 году навсегда или же ей придется вернуться назад, туда, где ее ждет любящий муж Фрэнк, который остался в другом времени.

Жанр: Сериал, Драма, Фэнтези, Мелодрама

Страна: США

Режиссер: Метин Гусейн, Джейми Пейн, Стивен Вульфенден

Актеры: Кэтрин Бальф, Сэм Хьюэн, Софи Скелтон, Ричард Ранкин, Дункан Лакруа, Джон Белл, Сезар Домбой, Кейтлин О'Райан, Лорен Лайл, Тобайас Мензис.

Милые магнолии (Sweet Magnolias) 2020 – это история о трех лучших подругах из Южной Каролины, которые общаются с самого детства и разделяют между собой все жизненные взлеты и падения. Мэдди-молодая домохозяйка с двумя взрослыми сыновьями и маленькой дочерью, которая пытается пережить развод с мужем Биллом. Хелен-энергичная и привлекательная девушка, всегда с позитивным настроем. Она-настоящая охотница, которой никак не удается обрести семейное счастье. Дана руководит баром, в котором подружки постоянно собираются, однако заведение давно не приносит достойную оплату труда, поэтому героини решают купить большой дом и обустроить там СПА.

Жанр: Сериал, Драма, Мелодрама

Страна: США

Режиссер: Норман Бакли, Лаура Нисбет, Келли Уильямс

Актеры: Джоанна Гарсиа Суишер, Брук Эллиотт, Гизер Гидли, Логан Аллен, Анализ Джадж, Карсон Роуленд, Джастин Брюнинг, Крис Кляйн, Джейми Линн Спирс.

Макстон Холл (Maxton Hall: The World Between Us) 2024 - эта история о застенчивой Руби Белл из скромной семьи, которая имеет заветную мечту поступить в Оксфордский университет. Однако реализацию мечты приходится отложить, когда девушка получает стипендию в элитном частном колледже Макстон Холл, где учатся дети богатых и могущественных людей. Внутри этого учебного заведения существует строгая иерархия среди учеников, основанная на деньгах, роскоши и власти. Руби нечаянно узнает тайну наследника миллионера Джеймса Бофорта. Высокомерный парень решает во что бы то ни стало заставить ее молчать. Он преследует и запугивает девушку, но их схватка неожиданно зажигает искру страсти между ними.

Жанр: Сериал, Драма, Мелодрама

Страна: Германия

Режиссер: Тарек Ролингер, Мартин Шрейер