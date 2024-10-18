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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 2008 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Ароматний чай, плед і хороші серіали: що подивитись осінніми вихідними

Київ • УНН

 • 19024 перегляди

Підбірка зворушливих серіалів про кохання для перегляду восени. Від історичних драм до сучасних мелодрам - п'ять серіалів, які розкривають різні грані любовних стосунків.

Ароматний чай, плед і хороші серіали: що подивитись осінніми вихідними

Справжнє кохання на все життя, переживання та бажання, непростий вибір та розчарування, боротьба за щастя, все це для поціновувачів неймовірних фільмів. УНН пропонує підбірку зворушливих серіалів про любов, які можна подивитись осінніми вихідними.

Літо, коли я стала привабливою (The Summer I Turned Pretty) 2022 - це мелодрама про любовний трикутник між дівчиною та двома братами. Історія про перше кохання, перше розбите серце та магію одного ідеального літа. Серіал знятий за однойменним романом Дженні Хан.

  • Жанр: Драма, Мелодрама
  • Країна: США
  • Режисер: Еріка Дантон, Джефф Чан, Джессі Перец, Зої Р. Кассаветіс
  • В ролях: Лола Тун, Крістофер Бріні, Гевін Касалежно, Шон Кауфман, Джекі Чун, Рейчел Бланшар.

Бріджертони (Bridgerton) 2020 - це історична, романтична драма, дія якої відбувається на початку XIX століття в Англії в епоху Регентства. Історія розповідає про велику шановану сім’ю Бріджертонів, що складається з леді Вайолет, яка овдовіла після смерті свого чоловіка Едмунда, і восьми дітей — чотирьох синів і дочок, названих в алфавітному порядку в міру свого народження. Усі представники вищого суспільства з нетерпінням чекають на останній бал сезону, який відбудеться в королівському палаці. Учасники цього дійства, як правило, використовують цей бал для того, щоб похвалитися вдалим шлюбом, або щоб знайти гідну пару. Їх доля і репутація повністю залежать від прихильності британської королеви і пліток таємничої леді Вістлдаун.

  • Жанр: Серіал, Драма, Мелодрама
  • Країна: США
  • Режисер: Том Веріка, Тріша Брок, Шері Фолксон
  • Актори: Нікола Коглан, Клаудія Джессі, Люк Томпсон, Поллі Вокер, Бессі Картер, Рут Геммелл, Флоренс Гант, Вілл Тілстон, Люк Ньютон, Джулі Ендрюс.

Чужоземка (Outlander) 2014 - це історія про британську медсестру Клер Рендалл, яка займається наданням допомоги пораненим під час Другої світової війни. Одного разу Френк, чоловік Клер, запрошує її на другий медовий місяць до Шотландії. Вивчаючи рослини дівчина дивним чином переноситься у часі в 1743 рік, коли шотландці воювали з британцями. Головна героїня виявляється зовсім одна у небезпечному світі. На щастя, їй на допомогу приходить вродливий, молодий солдат Джеймі Фрейзер, з яким вона зав'язує романтичні стосунки. Здавалося б, що Клер щаслива, але вона не знає, чи залишиться вона в 1743 році назавжди або ж їй доведеться повернутися назад, туди, де її чекає люблячий чоловік Френк, який залишився в іншому часі.

  • Жанр: Серіал, Драма, Фентезі, Мелодрама
  • Країна: США
  • Режисер: Метін Гусейн, Джеймі Пейн, Стівен Вульфенден
  • Актори: Кетрін Бальф, Сем Г'юен, Софі Скелтон, Річард Ранкін, Дункан Лакруа, Джон Белл, Сезар Домбой, Кейтлін О'Райан, Лорен Лайл, Тобайас Мензіс.

Милі магнолії (Sweet Magnolias) 2020 – це історія про трьох найкращіх подруг з Південної Кароліни, які спілкуються з самого дитинства і розділяють між собою всі життєві злети і падіння. Медді — молода домогосподарка з двома дорослими синами та маленькою донькою, яка намагається пережити розлучення із чоловіком Біллом. Хелен – енергійна та приваблива дівчина, завжди з позитивним настроєм. Вона - справжня мисливиця, якій ніяк не вдається знайти сімейне щастя. Дана керує баром, в якому подружки постійно збираються, проте заклад давно не приносить гідну оплату праці, тому героїні вирішують купити великий будинок і облаштувати там СПА.

  • Жанр: Серіал, Драма, Мелодрама
  • Країна: США
  • Режисер: Норман Баклі, Лаура Нісбет, Келлі Вільямс
  • Актори: Джоанна Гарсіа Суішер, Брук Елліотт, Гізер Гідлі, Логан Аллен, Аннеліз Джадж, Карсон Роуленд, Джастін Брюнінг, Кріс Кляйн, Джеймі Лінн Спірс.

Макстон Голл (Maxton Hall: The World Between Us) 2024 – ця історія про сором'язливу Рубі Белл зі скромної родини яка має заповітну мрію вступити до Оксфордського університету. Однак реалізацію мрії доводиться відкласти, коли дівчина отримує стипендію в елітному приватному коледжі Макстон Голл, де навчаються діти багатих та могутніх людей. Всередині цього навчального закладу існує сувора ієрархія серед учнів, що базується на грошах, розкоші та владі. Рубі ненавмисно дізнається таємницю спадкоємця мільйонера Джеймса Бофорта. Зарозумілий хлопець вирішує будь-що змусити її мовчати. Він переслідує та залякує дівчину, але їхня сутичка несподівано запалює іскру пристрасті між ними.

  • Жанр: Серіал, Драма, Мелодрама
  • Країна: Німеччина
  • Режисер: Тарек Ролінгер, Мартін Шрейер
  • Актори: Гаррієт Гербіг-Маттен, Даміан Гардунг, Соня Вайссер, Федя ван Гейт, Андре Гуо, Юстус Ріснер, Бен Феліпе, Руна Грайнер, Говінда Габріель Чоллеті.
Ольга Розгон

Ольга Розгон

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