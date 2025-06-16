У Києві вибухи: столицю атакують ударні дрони, працює ППО
Київ • УНН
У Києві лунають вибухи через атаку безпілотників "Шахед". Сили ППО працюють, збиваючи ворожі цілі. Жителям лівого берега рекомендовано перебувати в укриттях.
У Києві лунають вибухи на тлі атаки ударних безпілотників "Шахед". Працюють сили протиповітряної оборони. Про це інформує УНН з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.
У столиці працюють сили ППО. На місто заходять БпЛА з різних нарямків
Пізніше він додав, що на лівому березі працюють сили ППО і порадив жителям перебувати в укриттях.
Зеленський: Росія планує подальші атаки проти енергетики, зокрема атомної генерації15.06.25, 21:14 • 1738 переглядiв