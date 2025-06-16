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У Києві вибухи: столицю атакують ударні дрони, працює ППО

Київ • УНН

 • 2270 перегляди

У Києві лунають вибухи через атаку безпілотників "Шахед". Сили ППО працюють, збиваючи ворожі цілі. Жителям лівого берега рекомендовано перебувати в укриттях.

У Києві вибухи: столицю атакують ударні дрони, працює ППО

У Києві лунають вибухи на тлі атаки ударних безпілотників "Шахед". Працюють сили протиповітряної оборони. Про це інформує УНН з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

У столиці працюють сили ППО. На місто заходять БпЛА з різних нарямків

- написав Кличко у своєму Telegram-каналі.

Пізніше він додав, що на лівому березі працюють сили ППО і порадив жителям перебувати в укриттях.

Зеленський: Росія планує подальші атаки проти енергетики, зокрема атомної генерації15.06.25, 21:14 • 1738 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаКиїв
Шахед-136
Кличко Віталій Володимирович
Kyiv
Tesla
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