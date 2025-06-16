У Києві вибухи: столицю атакують ударні дрони, працює ППО

У Києві лунають вибухи на тлі атаки ударних безпілотників "Шахед". Працюють сили протиповітряної оборони. Про це інформує УНН з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

У столиці працюють сили ППО. На місто заходять БпЛА з різних нарямків - написав Кличко у своєму Telegram-каналі.

Пізніше він додав, що на лівому березі працюють сили ППО і порадив жителям перебувати в укриттях.

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