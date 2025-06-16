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В Киеве взрывы: столицу атакуют ударные дроны, работает ПВО

Киев • УНН

 • 218 просмотра

В Киеве раздаются взрывы из-за атаки беспилотников "Шахед". Силы ПВО работают, сбивая вражеские цели. Жителям левого берега рекомендовано находиться в укрытиях.

В Киеве взрывы: столицу атакуют ударные дроны, работает ПВО

В Киеве раздаются взрывы на фоне атаки ударных беспилотников "Шахед". Работают силы противовоздушной обороны. Об этом информирует УНН со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

В столице работают силы ПВО. На город заходят БпЛА с разных направлений

- написал Кличко в своем Telegram-канале.

Позже он добавил, что на левом берегу работают силы ПВО и посоветовал жителям находиться в укрытиях.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаКиев
Шахед-136
Виталий Кличко
Киев
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