Эксклюзив
07:36 • 694 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
Эксклюзив
18 февраля, 16:17 • 17608 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
18 февраля, 15:06 • 47974 просмотра
Истребители линейки "F": от культового "Топ Ган" до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
18 февраля, 14:25 • 44326 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 55520 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59 • 35298 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49 • 25200 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05 • 27475 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 26872 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 18918 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
Цены на картофель в Украине начали стремительно расти

Киев • УНН

 • 1600 просмотра

В Украине с начала недели дорожает картофель, что связано с уменьшением качественных запасов в хранилищах. Сейчас цены составляют 7-14 грн/кг, что на 17% выше, чем на прошлой неделе.

Цены на картофель в Украине начали стремительно расти

В Украине начал дорожать картофель на фоне сокращения запасов в хранилищах, свидетельствует анализ EastFruit, пишет УНН.

Детали

"С начала этой недели на внутреннем рынке Украины установилась тенденция к удорожанию картофеля", - сообщают аналитики проекта EastFruit.

При этом, по словам производителей, "запасы качественного картофеля в хранилищах постепенно сокращаются, и именно это является главной причиной роста цен в данном сегменте".

Сейчас, как сообщается, украинские производители предлагают к продаже картофель в диапазоне 7-14 грн/кг ($0,16-0,32/кг), в зависимости от качества, сорта и объемов предложенных партий продукции, что в среднем на 17% дороже, чем неделей ранее.

Главной причиной увеличения интереса к закупкам, по мнению экспертов, стало общее сокращение предложения картофеля в местных хозяйствах. Дело в том, что многие производители, не имеющие мощностей для длительного хранения, завершили продажу своей продукции еще до Нового года. По мнению экспертов, в последние месяцы текущего маркетингового сезона не исключены и массовые поставки импортного картофеля на украинский рынок, что является традиционным, несмотря на высокие показатели производства "второго хлеба" в Украине, декларируемые госстатом.

Также поддержку ценам оказывает достаточно высокий спрос на качественную продукцию со стороны оптовых компаний, которые все чаще заявляют об отсутствии в хозяйствах необходимых объемов такой продукции. Фермеры, в свою очередь, связывают основные проблемы качества с неблагоприятными погодными условиями в период уборки урожая в 2025 году: длительные дожди негативно сказались не только на товарном виде картофеля, но и на его лежкости.

На сегодня, как указано, картофель в Украине поступает в продажу, в среднем на 56% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года.

Может ли употребление картофеля помочь похудеть - что говорят эксперты20.12.25, 18:00 • 6792 просмотра

Юлия Шрамко

