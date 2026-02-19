Цены на картофель в Украине начали стремительно расти
В Украине с начала недели дорожает картофель, что связано с уменьшением качественных запасов в хранилищах. Сейчас цены составляют 7-14 грн/кг, что на 17% выше, чем на прошлой неделе.
В Украине начал дорожать картофель на фоне сокращения запасов в хранилищах, свидетельствует анализ EastFruit, пишет УНН.
Детали
"С начала этой недели на внутреннем рынке Украины установилась тенденция к удорожанию картофеля", - сообщают аналитики проекта EastFruit.
При этом, по словам производителей, "запасы качественного картофеля в хранилищах постепенно сокращаются, и именно это является главной причиной роста цен в данном сегменте".
Сейчас, как сообщается, украинские производители предлагают к продаже картофель в диапазоне 7-14 грн/кг ($0,16-0,32/кг), в зависимости от качества, сорта и объемов предложенных партий продукции, что в среднем на 17% дороже, чем неделей ранее.
Главной причиной увеличения интереса к закупкам, по мнению экспертов, стало общее сокращение предложения картофеля в местных хозяйствах. Дело в том, что многие производители, не имеющие мощностей для длительного хранения, завершили продажу своей продукции еще до Нового года. По мнению экспертов, в последние месяцы текущего маркетингового сезона не исключены и массовые поставки импортного картофеля на украинский рынок, что является традиционным, несмотря на высокие показатели производства "второго хлеба" в Украине, декларируемые госстатом.
Также поддержку ценам оказывает достаточно высокий спрос на качественную продукцию со стороны оптовых компаний, которые все чаще заявляют об отсутствии в хозяйствах необходимых объемов такой продукции. Фермеры, в свою очередь, связывают основные проблемы качества с неблагоприятными погодными условиями в период уборки урожая в 2025 году: длительные дожди негативно сказались не только на товарном виде картофеля, но и на его лежкости.
На сегодня, как указано, картофель в Украине поступает в продажу, в среднем на 56% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года.
