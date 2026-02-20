Украина значительно сократила объемы производства и экспорта малины в 2025 году

Малина является основной экспортно ориентированной ягодой Украины и определяет динамику всего ягодного сектора. В 2025 году объемы производства сократились, что непосредственно повлияло на структуру реализации, говорится в отчете ассоциации "Ягодоводство Украины". Об этом сообщает EastFruit, пишет УНН.

Детали

Аналитики отметили, что в предыдущие годы свежая малина преимущественно экспортировалась для дальнейшей переработки. В 2025 году из-за уменьшения урожая внутренних перерабатывающих мощностей было достаточно для освоения имеющегося объема продукции, поэтому излишка для экспорта не было.

Сегмент замороженной малины, являющийся основным экспортным компонентом, демонстрирует существенное отставание от прошлогодних показателей. За период июль – сентябрь 2025 года было экспортировано всего 17,2 тыс. т ягоды, что на 30% меньше аналогичного периода 2024 года. При сохранении текущей динамики ожидается, что совокупные объемы экспорта до мая 2026 года также будут оставаться ниже - прогнозируют специалисты.

Структура спроса останется относительно стабильной: основные направления — Польша (45% поставок) и Германия (18%).

Польша традиционно является главным торговым партнером Украины в сегменте малины, и 2025 год подтвердил эту тенденцию. Несмотря на общее сокращение экспортных поставок в большинство стран, именно на польское направление они не только сохранились, но и выросли - до уровня рекордных показателей 2022 года - уточняют специалисты.

И объясняют, что основная причина такого роста заключается в более низких требованиях к качеству ягод по сравнению с другими европейскими рынками. Часть урожая малины, пострадавшая от заморозков и не соответствующая стандартам стран Западной Европы, все же могла попасть на польский рынок. Это позволило украинским производителям реализовать продукцию, которая была непригодна для других экспортных направлений.

Украина практически не имеет прямой конкуренции на польском рынке замороженной малины. В то же время важно подчеркнуть, что, вопреки популярному мнению польских фермеров, украинская ягода не вытесняет местную продукцию. Она преимущественно закрывает дефицит спроса, возникающий в пиковые периоды переработки, а значительная часть импортированной из Украины малины впоследствии реэкспортируется в другие страны ЕС - резюмировали специалисты.

Цены на картофель в Украине начали стремительно расти