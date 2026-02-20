Украина значительно сократила объемы производства и экспорта малины в 2025 году

$43.270.03
50.920.34
ukenru
Эксклюзив
10:00 • 9406 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
07:56 • 13651 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 44711 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 78183 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 48604 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 81840 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 40403 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 64700 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 32487 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 28335 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
3.3м/с
59%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп рассматривает "ограниченную военную операцию" против Ирана - WSJ20 февраля, 02:37 • 10231 просмотра
Трамп поручил рассекретить правительственные документы о внеземной жизни и НЛО06:27 • 21121 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС06:37 • 23160 просмотра
США и Канада перехватили 5 российских самолетов у Аляски 19 февраля - NORAD07:52 • 11577 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo08:31 • 17076 просмотра
публикации
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto11:49 • 1484 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
10:00 • 9430 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 48079 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 81854 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 64708 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Сергей Лысак
Тимур Миндич
Богдан Долинце
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Донецкая область
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo08:31 • 17330 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС06:37 • 23351 просмотра
Трамп поручил рассекретить правительственные документы о внеземной жизни и НЛО06:27 • 21297 просмотра
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного19 февраля, 21:12 • 23502 просмотра
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра19 февраля, 12:42 • 34412 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Дипломатка
Социальная сеть
Отопление

Украина значительно сократила объемы производства и экспорта малины в 2025 году

Киев • УНН

 • 664 просмотра

В 2025 году Украина значительно сократила производство и экспорт малины, что привело к отсутствию излишков для экспорта. Экспорт замороженной малины снизился на 30% по сравнению с 2024 годом, при этом Польша остается основным направлением поставок.

Украина значительно сократила объемы производства и экспорта малины в 2025 году

Малина является основной экспортно ориентированной ягодой Украины и определяет динамику всего ягодного сектора. В 2025 году объемы производства сократились, что непосредственно повлияло на структуру реализации, говорится в отчете ассоциации "Ягодоводство Украины". Об этом сообщает EastFruit, пишет УНН.

Детали

Аналитики отметили, что в предыдущие годы свежая малина преимущественно экспортировалась для дальнейшей переработки. В 2025 году из-за уменьшения урожая внутренних перерабатывающих мощностей было достаточно для освоения имеющегося объема продукции, поэтому излишка для экспорта не было.

Сегмент замороженной малины, являющийся основным экспортным компонентом, демонстрирует существенное отставание от прошлогодних показателей. За период июль – сентябрь 2025 года было экспортировано всего 17,2 тыс. т ягоды, что на 30% меньше аналогичного периода 2024 года. При сохранении текущей динамики ожидается, что совокупные объемы экспорта до мая 2026 года также будут оставаться ниже

- прогнозируют специалисты.

Структура спроса останется относительно стабильной: основные направления — Польша (45% поставок) и Германия (18%).

Польша традиционно является главным торговым партнером Украины в сегменте малины, и 2025 год подтвердил эту тенденцию. Несмотря на общее сокращение экспортных поставок в большинство стран, именно на польское направление они не только сохранились, но и выросли - до уровня рекордных показателей 2022 года

- уточняют специалисты.

И объясняют, что основная причина такого роста заключается в более низких требованиях к качеству ягод по сравнению с другими европейскими рынками. Часть урожая малины, пострадавшая от заморозков и не соответствующая стандартам стран Западной Европы, все же могла попасть на польский рынок. Это позволило украинским производителям реализовать продукцию, которая была непригодна для других экспортных направлений.

Украина практически не имеет прямой конкуренции на польском рынке замороженной малины. В то же время важно подчеркнуть, что, вопреки популярному мнению польских фермеров, украинская ягода не вытесняет местную продукцию. Она преимущественно закрывает дефицит спроса, возникающий в пиковые периоды переработки, а значительная часть импортированной из Украины малины впоследствии реэкспортируется в другие страны ЕС

- резюмировали специалисты.

Цены на картофель в Украине начали стремительно расти19.02.26, 08:49 • 3894 просмотра

Ольга Розгон

ЭкономикаАгроновости
Морозы в Украине
Европейский Союз
Германия
Украина
Польша