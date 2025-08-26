$41.430.15
Україна завершить серпень як одна із найспекотніших країн Європи - метеорологиня

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Україна завершить серпень як одна з найспекотніших країн Європи. Синоптики обіцяють сонячні дні, високу температуру та мінімум опадів на вихідні.

Україна завершить серпень як одна із найспекотніших країн Європи - метеорологиня

Попри календарний кінець літа, Україна залишається серед найтепліших країн Європи. Синоптики на вихідні обіцяють сонячні дні, високу температуру та мінімум опадів - справжній подарунок перед осінню. Про це повідомила метеорологиня Наталя Діденко, пише УНН.

Деталі

Літо в Україні вирішило затриматися. Як повідомила синоптик, останні дні серпня принесуть теплу й навіть подекуди спекотну погоду, що вирізнятиме нашу країну серед більш прохолодної Європи. Про це свідчить і карта температур, опублікована на сторінці в Telegram метеорологині.

Справді, трохи завчасна хвиля холоду вже починає відкочуватися назад, тобто, вперед, у глибшу осінь, а в нас ще побуде літо!

- заявила Діденко.

Попереду - новий сплеск тепла. Вже у середу, 27 серпня, температура вдень становитиме +22…+27°C, лише на півночі буде свіжіше - близько +19…+22°C. Дощів майже не прогнозують, виняток - окремі райони Чернігівщини.

У Києві середина тижня теж пройде без опадів, із комфортною температурою близько +22°C. Надалі очікується ще відчутніше потепління: друга половина тижня може подарувати справжню спеку.

Сонця буде багато, опадів - мінімум. Літо ще нікуди не пішло

– наголошує Діденко.

Таким чином, серпень завершується для України не похмурими осінніми дощами, а теплом і яскравими днями. Для багатьох це шанс ще раз відчути смак літа - перед тим як календар остаточно переверне сторінку.

Нагадаємо

У Львові 25 серпня зафіксували рекордно низьку температуру +4,3°C, що є абсолютним мінімумом за весь період спостережень. Попередній рекорд 1964 року становив +6,2°C.

Також УНН повідомляв, що на горі Піп Іван Чорногірський 24 серпня зафіксовано перший снігопад. Температура повітря на вершині становить +1°C, а рятувальники попереджають про небезпеку.

Степан Гафтко

