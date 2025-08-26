Україна завершить серпень як одна із найспекотніших країн Європи - метеорологиня
Україна завершить серпень як одна з найспекотніших країн Європи. Синоптики обіцяють сонячні дні, високу температуру та мінімум опадів на вихідні.
Попри календарний кінець літа, Україна залишається серед найтепліших країн Європи. Синоптики на вихідні обіцяють сонячні дні, високу температуру та мінімум опадів - справжній подарунок перед осінню. Про це повідомила метеорологиня Наталя Діденко, пише УНН.
Деталі
Літо в Україні вирішило затриматися. Як повідомила синоптик, останні дні серпня принесуть теплу й навіть подекуди спекотну погоду, що вирізнятиме нашу країну серед більш прохолодної Європи. Про це свідчить і карта температур, опублікована на сторінці в Telegram метеорологині.
Справді, трохи завчасна хвиля холоду вже починає відкочуватися назад, тобто, вперед, у глибшу осінь, а в нас ще побуде літо!
Попереду - новий сплеск тепла. Вже у середу, 27 серпня, температура вдень становитиме +22…+27°C, лише на півночі буде свіжіше - близько +19…+22°C. Дощів майже не прогнозують, виняток - окремі райони Чернігівщини.
У Києві середина тижня теж пройде без опадів, із комфортною температурою близько +22°C. Надалі очікується ще відчутніше потепління: друга половина тижня може подарувати справжню спеку.
Сонця буде багато, опадів - мінімум. Літо ще нікуди не пішло
Таким чином, серпень завершується для України не похмурими осінніми дощами, а теплом і яскравими днями. Для багатьох це шанс ще раз відчути смак літа - перед тим як календар остаточно переверне сторінку.
Нагадаємо
У Львові 25 серпня зафіксували рекордно низьку температуру +4,3°C, що є абсолютним мінімумом за весь період спостережень. Попередній рекорд 1964 року становив +6,2°C.
Також УНН повідомляв, що на горі Піп Іван Чорногірський 24 серпня зафіксовано перший снігопад. Температура повітря на вершині становить +1°C, а рятувальники попереджають про небезпеку.