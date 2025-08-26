Украина завершит август как одна из самых жарких стран Европы - метеоролог

$41.430.15
48.470.56
ukenru
06:24 • 26568 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
05:36 • 18821 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 26590 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 121713 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 76373 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 71372 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 204654 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 189206 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 71079 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 68062 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
3м/с
69%
749мм
Популярные новости
Школьников на ВОТ будут наказывать за украинский язык - ЦНС26 августа, 01:35 • 23489 просмотра
Германия обвинила подрядчика Минобороны США в шпионаже в пользу Китая26 августа, 02:44 • 16253 просмотра
День музыкальной йоги и Международный день актера: что еще отмечают 26 августа26 августа, 03:18 • 17415 просмотра
Впервые в Европе показали останки древнего предка человека "Люси"04:58 • 17709 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto06:39 • 15497 просмотра
публикации
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ08:06 • 11397 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников06:24 • 26606 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 100496 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 121736 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 204665 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Андрій Єрмак
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Белый дом
Германия
Реклама
УНН Lite
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto06:39 • 15948 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 17617 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 100496 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 65020 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 101687 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Доллар США
Боеприпасы
Пистолет

Украина завершит август как одна из самых жарких стран Европы - метеоролог

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Украина завершит август как одна из самых жарких стран Европы. Синоптики обещают солнечные дни, высокую температуру и минимум осадков на выходные.

Украина завершит август как одна из самых жарких стран Европы - метеоролог

Несмотря на календарный конец лета, Украина остается одной из самых теплых стран Европы. Синоптики на выходные обещают солнечные дни, высокую температуру и минимум осадков – настоящий подарок перед осенью. Об этом сообщила метеоролог Наталья Диденко, пишет УНН.

Детали

Лето в Украине решило задержаться. Как сообщила синоптик, последние дни августа принесут теплую и даже местами жаркую погоду, что будет отличать нашу страну среди более прохладной Европы. Об этом свидетельствует и карта температур, опубликованная на странице в Telegram метеоролога.

Действительно, немного преждевременная волна холода уже начинает откатываться назад, то есть, вперед, в более глубокую осень, а у нас еще побудет лето!

- заявила Диденко.

Впереди - новый всплеск тепла. Уже в среду, 27 августа, температура днем составит +22…+27°C, лишь на севере будет свежее - около +19…+22°C. Дождей почти не прогнозируют, исключение - отдельные районы Черниговщины.

В Киеве середина недели тоже пройдет без осадков, с комфортной температурой около +22°C. В дальнейшем ожидается еще более ощутимое потепление: вторая половина недели может подарить настоящую жару.

Солнца будет много, осадков - минимум. Лето еще никуда не ушло

– подчеркивает Диденко.

Таким образом, август завершается для Украины не пасмурными осенними дождями, а теплом и яркими днями. Для многих это шанс еще раз почувствовать вкус лета - перед тем как календарь окончательно перевернет страницу.

Напомним

Во Львове 25 августа зафиксировали рекордно низкую температуру +4,3°C, что является абсолютным минимумом за весь период наблюдений. Предыдущий рекорд 1964 года составлял +6,2°C.

Также УНН сообщал, что на горе Поп Иван Черногорский 24 августа зафиксирован первый снегопад. Температура воздуха на вершине составляет +1°C, а спасатели предупреждают об опасности.

Степан Гафтко

ОбществоПогода и окружающая среда
Черниговская область
Европа
Украина
Львов
Киев
Харьков