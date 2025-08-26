Украина завершит август как одна из самых жарких стран Европы - метеоролог

Несмотря на календарный конец лета, Украина остается одной из самых теплых стран Европы. Синоптики на выходные обещают солнечные дни, высокую температуру и минимум осадков – настоящий подарок перед осенью. Об этом сообщила метеоролог Наталья Диденко, пишет УНН.

Детали

Лето в Украине решило задержаться. Как сообщила синоптик, последние дни августа принесут теплую и даже местами жаркую погоду, что будет отличать нашу страну среди более прохладной Европы. Об этом свидетельствует и карта температур, опубликованная на странице в Telegram метеоролога.

Действительно, немного преждевременная волна холода уже начинает откатываться назад, то есть, вперед, в более глубокую осень, а у нас еще побудет лето! - заявила Диденко.

Впереди - новый всплеск тепла. Уже в среду, 27 августа, температура днем составит +22…+27°C, лишь на севере будет свежее - около +19…+22°C. Дождей почти не прогнозируют, исключение - отдельные районы Черниговщины.

В Киеве середина недели тоже пройдет без осадков, с комфортной температурой около +22°C. В дальнейшем ожидается еще более ощутимое потепление: вторая половина недели может подарить настоящую жару.

Солнца будет много, осадков - минимум. Лето еще никуда не ушло – подчеркивает Диденко.

Таким образом, август завершается для Украины не пасмурными осенними дождями, а теплом и яркими днями. Для многих это шанс еще раз почувствовать вкус лета - перед тем как календарь окончательно перевернет страницу.

Напомним

Во Львове 25 августа зафиксировали рекордно низкую температуру +4,3°C, что является абсолютным минимумом за весь период наблюдений. Предыдущий рекорд 1964 года составлял +6,2°C.

Также УНН сообщал, что на горе Поп Иван Черногорский 24 августа зафиксирован первый снегопад. Температура воздуха на вершине составляет +1°C, а спасатели предупреждают об опасности.