Україна вимагає письмового закріплення гарантій безпеки: Зеленський назвав умову

$41.220.08
48.370.07
ukenru
09:13 • 4088 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
07:38 • 12103 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
06:36 • 16107 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
05:53 • 15791 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
05:30 • 26418 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
2 жовтня, 03:16 • 17120 перегляди
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
1 жовтня, 23:57 • 19468 перегляди
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м - СирськийPhoto
1 жовтня, 17:21 • 37030 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 50863 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16 • 30363 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.7м/с
83%
755мм
Популярнi новини
Бойові медики отримали спрощений доступ до роботи в цивільній медицині та нової спеціальності2 жовтня, 01:45 • 14404 перегляди
На Буковині виявили контрабанду преміального французького вина майже на 1,6 мільйона.Photo2 жовтня, 02:33 • 16895 перегляди
Ветерани зможуть подати заяву на посвідчення учасника бойових дій у ЦНАПі: уряд змінив процедуру2 жовтня, 03:06 • 16906 перегляди
Україну накрила потужна магнітна буря: прогноз на найближчі дніPhoto05:59 • 14332 перегляди
День учителя 2025: що подарувати педагогу07:31 • 13515 перегляди
Публікації
День учителя 2025: що подарувати педагогу07:31 • 13515 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo05:30 • 26412 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 50860 перегляди
Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Степанові Чубенку: хто він і що сталось з його вбивцямиPhoto1 жовтня, 13:07 • 42151 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 56826 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Метте Фредеріксен
Роксолана Підласа
Сем Альтман
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Копенгаген
Європа
Данія
Реклама
УНН Lite
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 45744 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 54444 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 37143 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 39931 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 49551 перегляди
Актуальне
Fox News
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
MIM-104 Patriot
МіГ-31

Україна вимагає письмового закріплення гарантій безпеки: Зеленський назвав умову

Київ • УНН

 • 1008 перегляди

Президент Володимир Зеленський на саміті в Копенгагені заявив про необхідність завершити роботу над гарантіями безпеки для України на 100%, зафіксувавши всі домовленості письмово. Він також запропонував поширити ефективні моделі гарантій на інші країни Європи.

Україна вимагає письмового закріплення гарантій безпеки: Зеленський назвав умову

Україна і її союзники вже пройшли великий шлях і тепер треба закріпити всі домовленості письмово. Необхідно завершити роботу над гарантіями безпеки на 100%, заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на саміту у Копенгагені, передає УНН.

Деталі

Як зазначив глава держави, модель гарантій для України може спрацювати і для Європи - тому Київ пропонує поширити ефективні моделі й на інші країни.

Далі ми маємо завершити роботу над системою гарантій безпеки на сто відсотків. Вже зробили великий шлях і маємо завершити. Тепер необхідно закріпити всі домовленості письмово, детально опрацювати кожен аспект гарантій безпеки, де Україна може сьогодні працювати

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Під час виступу у Копенгагені Зеленський повідомив, що українські військові діляться з партнерами досвідом протистояння російським дронам та заявив про необхідність реалізації проєкту "Стіна дронів".

Також Президент України підкреслив, що джерелом нинішніх загроз безпеки є війна, яку веде росія, адже в неї наразі є ресурси для цього.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Копенгаген
Європа
Володимир Зеленський
Україна