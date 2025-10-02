Україна вимагає письмового закріплення гарантій безпеки: Зеленський назвав умову
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський на саміті в Копенгагені заявив про необхідність завершити роботу над гарантіями безпеки для України на 100%, зафіксувавши всі домовленості письмово. Він також запропонував поширити ефективні моделі гарантій на інші країни Європи.
Україна і її союзники вже пройшли великий шлях і тепер треба закріпити всі домовленості письмово. Необхідно завершити роботу над гарантіями безпеки на 100%, заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на саміту у Копенгагені, передає УНН.
Деталі
Як зазначив глава держави, модель гарантій для України може спрацювати і для Європи - тому Київ пропонує поширити ефективні моделі й на інші країни.
Далі ми маємо завершити роботу над системою гарантій безпеки на сто відсотків. Вже зробили великий шлях і маємо завершити. Тепер необхідно закріпити всі домовленості письмово, детально опрацювати кожен аспект гарантій безпеки, де Україна може сьогодні працювати
Нагадаємо
Під час виступу у Копенгагені Зеленський повідомив, що українські військові діляться з партнерами досвідом протистояння російським дронам та заявив про необхідність реалізації проєкту "Стіна дронів".
Також Президент України підкреслив, що джерелом нинішніх загроз безпеки є війна, яку веде росія, адже в неї наразі є ресурси для цього.