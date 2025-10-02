Украина требует письменного закрепления гарантий безопасности: Зеленский назвал условие
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский на саммите в Копенгагене заявил о необходимости завершить работу над гарантиями безопасности для Украины на 100%, зафиксировав все договоренности письменно. Он также предложил распространить эффективные модели гарантий на другие страны Европы.
Украина и ее союзники уже прошли большой путь, и теперь нужно закрепить все договоренности письменно. Необходимо завершить работу над гарантиями безопасности на 100%, заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления на саммите в Копенгагене, передает УНН.
Подробности
Как отметил глава государства, модель гарантий для Украины может сработать и для Европы - поэтому Киев предлагает распространить эффективные модели и на другие страны.
Далее мы должны завершить работу над системой гарантий безопасности на сто процентов. Уже проделали большой путь и должны завершить. Теперь необходимо закрепить все договоренности письменно, детально проработать каждый аспект гарантий безопасности, где Украина может сегодня работать
Напомним
Во время выступления в Копенгагене Зеленский сообщил, что украинские военные делятся с партнерами опытом противостояния российским дронам и заявил о необходимости реализации проекта "Стена дронов".
Также Президент Украины подчеркнул, что источником нынешних угроз безопасности является война, которую ведет россия, ведь у нее сейчас есть ресурсы для этого.