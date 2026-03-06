$43.810.09
13:05 • 8224 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
12:50 • 17313 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
12:20 • 11359 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
11:26 • 15658 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
10:48 • 16332 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
09:57 • 17345 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
09:32 • 18191 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
09:22 • 15853 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
6 березня, 07:00 • 14175 перегляди
США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters
5 березня, 23:07 • 21389 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
Україна вимагає негайного повернення 19 українців, яких росіяни викрали на Сумщині і показали на пропагандистському каналі - МЗС

Київ • УНН

 • 280 перегляди

Голова МЗС Андрій Сибіга заявив про викрадення 19 українців на Сумщині, яких примусово депортували та показали на пропагандистському каналі. Україна вимагає негайного повернення громадян, наголошуючи на порушенні міжнародного гуманітарного права.

Україна вимагає негайного повернення 19 українців, яких росіяни викрали на Сумщині і показали на пропагандистському каналі - МЗС

Україна вимагає негайного повернення 19 українців, яких росіяни викрали на Сумщині і показали на пропагандистському каналі, заявив голова МЗС Андрій Сибіга у п'ятницю у X, пише УНН.

Черговий злочин російських окупаційних військ в Україні: 19 українських мирних жителів було викрадено в Сумській області

- написав Сибіга.

З його слів, "жителів села Сопич примусово депортували, пізніше їхні інтерв'ю з'явилися на російському пропагандистському каналі".

Примусова депортація є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права. Ми вимагаємо негайного та безпечного повернення громадян України

- підкреслив голова МЗС.

"За всі злочини росії буде понесено відповідальність згідно з міжнародним правом", - наголосив Сибіга.

Нагадаємо

Омбудсман Дмитро Лубінець раніше повідомив про ймовірне викрадення та вивезення 19 українців із села Сопич на Сумщині. Він звернувся до російської уповноваженої з прав людини з вимогою організувати відвідування та повернення громадян.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Село
російська пропаганда
Війна в Україні
Сумська область
Андрій Сибіга
Україна