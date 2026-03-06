Україна вимагає негайного повернення 19 українців, яких росіяни викрали на Сумщині і показали на пропагандистському каналі - МЗС
Київ • УНН
Голова МЗС Андрій Сибіга заявив про викрадення 19 українців на Сумщині, яких примусово депортували та показали на пропагандистському каналі. Україна вимагає негайного повернення громадян, наголошуючи на порушенні міжнародного гуманітарного права.
Україна вимагає негайного повернення 19 українців, яких росіяни викрали на Сумщині і показали на пропагандистському каналі, заявив голова МЗС Андрій Сибіга у п'ятницю у X, пише УНН.
Черговий злочин російських окупаційних військ в Україні: 19 українських мирних жителів було викрадено в Сумській області
З його слів, "жителів села Сопич примусово депортували, пізніше їхні інтерв'ю з'явилися на російському пропагандистському каналі".
Примусова депортація є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права. Ми вимагаємо негайного та безпечного повернення громадян України
"За всі злочини росії буде понесено відповідальність згідно з міжнародним правом", - наголосив Сибіга.
Нагадаємо
Омбудсман Дмитро Лубінець раніше повідомив про ймовірне викрадення та вивезення 19 українців із села Сопич на Сумщині. Він звернувся до російської уповноваженої з прав людини з вимогою організувати відвідування та повернення громадян.