Меню
Украина требует немедленного возвращения 19 украинцев, которых россияне похитили в Сумской области и показали на пропагандистском канале - МИД

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Глава МИД Андрей Сибига заявил о похищении 19 украинцев в Сумской области, которых принудительно депортировали и показали на пропагандистском канале. Украина требует немедленного возвращения граждан, подчеркивая нарушение международного гуманитарного права.

Украина требует немедленного возвращения 19 украинцев, которых россияне похитили в Сумской области и показали на пропагандистском канале - МИД

Украина требует немедленного возвращения 19 украинцев, которых россияне похитили в Сумской области и показали на пропагандистском канале, заявил глава МИД Андрей Сибига в пятницу в X, пишет УНН.

Очередное преступление российских оккупационных войск в Украине: 19 украинских мирных жителей были похищены в Сумской области

- написал Сибига.

По его словам, "жителей села Сопич принудительно депортировали, позже их интервью появились на российском пропагандистском канале".

Принудительная депортация является вопиющим нарушением международного гуманитарного права. Мы требуем немедленного и безопасного возвращения граждан Украины

- подчеркнул глава МИД.

"За все преступления россии будет понесена ответственность согласно международному праву", - подчеркнул Сибига.

Напомним

Омбудсмен Дмитрий Лубинец ранее сообщил о вероятном похищении и вывозе 19 украинцев из села Сопич в Сумской области. Он обратился к российской уполномоченной по правам человека с требованием организовать посещение и возвращение граждан.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Село
российская пропаганда
Война в Украине
Сумская область
Андрей Сибига
Украина