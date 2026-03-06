Украина требует немедленного возвращения 19 украинцев, которых россияне похитили в Сумской области и показали на пропагандистском канале - МИД
Киев • УНН
Глава МИД Андрей Сибига заявил о похищении 19 украинцев в Сумской области, которых принудительно депортировали и показали на пропагандистском канале. Украина требует немедленного возвращения граждан, подчеркивая нарушение международного гуманитарного права.
Украина требует немедленного возвращения 19 украинцев, которых россияне похитили в Сумской области и показали на пропагандистском канале, заявил глава МИД Андрей Сибига в пятницу в X, пишет УНН.
Очередное преступление российских оккупационных войск в Украине: 19 украинских мирных жителей были похищены в Сумской области
По его словам, "жителей села Сопич принудительно депортировали, позже их интервью появились на российском пропагандистском канале".
Принудительная депортация является вопиющим нарушением международного гуманитарного права. Мы требуем немедленного и безопасного возвращения граждан Украины
"За все преступления россии будет понесена ответственность согласно международному праву", - подчеркнул Сибига.
Напомним
Омбудсмен Дмитрий Лубинец ранее сообщил о вероятном похищении и вывозе 19 украинцев из села Сопич в Сумской области. Он обратился к российской уполномоченной по правам человека с требованием организовать посещение и возвращение граждан.