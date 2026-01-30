Україна встановила рекордний добовий імпорт електроенергії з початку року - Шмигаль

$42.850.08
51.240.01
ukenru
18:51 • 1828 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
18:30 • 3740 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
18:21 • 5968 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
17:20 • 6458 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
15:18 • 11057 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
13:54 • 14811 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
30 січня, 12:21 • 17273 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
30 січня, 11:34 • 19351 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25 • 20702 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 24773 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
4.6м/с
81%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами30 січня, 09:47 • 25143 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції30 січня, 10:58 • 20091 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років30 січня, 11:39 • 18546 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 18790 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 13:45 • 14555 перегляди
Публікації
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
18:21 • 5980 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto16:26 • 9608 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 13:45 • 14675 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 18913 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 78537 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Руслан Кравченко
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Німеччина
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 318:42 • 1246 перегляди
П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo18:12 • 1834 перегляди
Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв’юPhoto17:25 • 2846 перегляди
"Подивилася й плачу": у акторки Анни Саліванчук народився онукPhoto15:51 • 6132 перегляди
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно новеVideo30 січня, 13:24 • 10380 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
Серіали

Україна встановила рекордний добовий імпорт електроенергії з початку року - Шмигаль

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив про рекордний добовий обсяг імпорту електроенергії в Україну – 41,987 ГВт*год. Це допомогло втримати систему на тлі російських атак та морозів, зменшивши дефіцит.

Україна встановила рекордний добовий імпорт електроенергії з початку року - Шмигаль

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив про рекордний добовий обсяг імпорту електроенергії в Україну з початку року — 41,987 ГВт*год, передає УНН.

Цього місяця ... маємо рекордний добовий обсяг імпорту електроенергії в Україну з початку року — 41,987 ГВт*год. Це допомогло нам на фоні російських атак та сильних морозів втримати систему та зменшити дефіцит 

- повідомив Шмигаль після засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

Деталі

Міністр повідомив, що Ппопри складні погодні умови, ремонтні бригади цілодобово продовжують працювати над відновленням постачання тепла та електроенергії в столиці. Роботи з розгортання когенераційних установок тривають чітко за планом. Наразі визначаємо додаткові локації для встановлення обладнання, завершили перевірку газових потужностей у ключових вузлах.

Продовжуємо створювати умови для збільшення імпорту електроенергії державними компаніями. Сьогодні маємо урядове рішення, яке дозволить одній з державних компаній закуповувати додатковий обсяг імпортної електроенергії. Це вивільнить частину внутрішньої генерації для людей 

- наголосив Шмигаль.

Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи19.01.26, 17:17 • 54336 переглядiв

Крім того, за його словами, окреме і принципове питання — люди, які були без опалення, не повинні отримувати рахунки за послуги, яких фактично не отримали.

Це чітке доручення Президента України, є відповідне рішення Уряду. Місцева влада та комунальні підприємства мають врегулювати питання таких нарахувань 

- резюмував він.

Нафтогаз збільшив імпорт електроенергії з Європи для стабілізації енергосистеми24.01.26, 18:58 • 5235 переглядiв

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Морози в Україні
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Електроенергія
Україна
Денис Шмигаль