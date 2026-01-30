Україна встановила рекордний добовий імпорт електроенергії з початку року - Шмигаль

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив про рекордний добовий обсяг імпорту електроенергії в Україну з початку року — 41,987 ГВт*год, передає УНН.

Цього місяця ... маємо рекордний добовий обсяг імпорту електроенергії в Україну з початку року — 41,987 ГВт*год. Це допомогло нам на фоні російських атак та сильних морозів втримати систему та зменшити дефіцит - повідомив Шмигаль після засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Деталі

Міністр повідомив, що Ппопри складні погодні умови, ремонтні бригади цілодобово продовжують працювати над відновленням постачання тепла та електроенергії в столиці. Роботи з розгортання когенераційних установок тривають чітко за планом. Наразі визначаємо додаткові локації для встановлення обладнання, завершили перевірку газових потужностей у ключових вузлах.

Продовжуємо створювати умови для збільшення імпорту електроенергії державними компаніями. Сьогодні маємо урядове рішення, яке дозволить одній з державних компаній закуповувати додатковий обсяг імпортної електроенергії. Це вивільнить частину внутрішньої генерації для людей - наголосив Шмигаль.

Крім того, за його словами, окреме і принципове питання — люди, які були без опалення, не повинні отримувати рахунки за послуги, яких фактично не отримали.

Це чітке доручення Президента України, є відповідне рішення Уряду. Місцева влада та комунальні підприємства мають врегулювати питання таких нарахувань - резюмував він.

