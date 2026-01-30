Україна встановила рекордний добовий імпорт електроенергії з початку року - Шмигаль
Київ • УНН
Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив про рекордний добовий обсяг імпорту електроенергії в Україну – 41,987 ГВт*год. Це допомогло втримати систему на тлі російських атак та морозів, зменшивши дефіцит.
Цього місяця ... маємо рекордний добовий обсяг імпорту електроенергії в Україну з початку року — 41,987 ГВт*год. Це допомогло нам на фоні російських атак та сильних морозів втримати систему та зменшити дефіцит
Деталі
Міністр повідомив, що Ппопри складні погодні умови, ремонтні бригади цілодобово продовжують працювати над відновленням постачання тепла та електроенергії в столиці. Роботи з розгортання когенераційних установок тривають чітко за планом. Наразі визначаємо додаткові локації для встановлення обладнання, завершили перевірку газових потужностей у ключових вузлах.
Продовжуємо створювати умови для збільшення імпорту електроенергії державними компаніями. Сьогодні маємо урядове рішення, яке дозволить одній з державних компаній закуповувати додатковий обсяг імпортної електроенергії. Це вивільнить частину внутрішньої генерації для людей
Крім того, за його словами, окреме і принципове питання — люди, які були без опалення, не повинні отримувати рахунки за послуги, яких фактично не отримали.
Це чітке доручення Президента України, є відповідне рішення Уряду. Місцева влада та комунальні підприємства мають врегулювати питання таких нарахувань
