Украина установила рекордный суточный импорт электроэнергии с начала года - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил о рекордном суточном объеме импорта электроэнергии в Украину – 41,987 ГВт*ч. Это помогло удержать систему на фоне российских атак и морозов, уменьшив дефицит.

Украина установила рекордный суточный импорт электроэнергии с начала года - Шмыгаль

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил о рекордном суточном объеме импорта электроэнергии в Украину с начала года — 41,987 ГВт*ч, передает УНН.

В этом месяце ... имеем рекордный суточный объем импорта электроэнергии в Украину с начала года — 41,987 ГВт*ч. Это помогло нам на фоне российских атак и сильных морозов удержать систему и уменьшить дефицит 

- сообщил Шмыгаль после заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Детали

Министр сообщил, что несмотря на сложные погодные условия, ремонтные бригады круглосуточно продолжают работать над восстановлением поставок тепла и электроэнергии в столице. Работы по развертыванию когенерационных установок продолжаются четко по плану. Сейчас определяем дополнительные локации для установки оборудования, завершили проверку газовых мощностей в ключевых узлах.

Продолжаем создавать условия для увеличения импорта электроэнергии государственными компаниями. Сегодня имеем правительственное решение, которое позволит одной из государственных компаний закупать дополнительный объем импортной электроэнергии. Это высвободит часть внутренней генерации для людей 

- подчеркнул Шмыгаль.

Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы19.01.26, 17:17 • 54336 просмотров

Кроме того, по его словам, отдельный и принципиальный вопрос — люди, которые были без отопления, не должны получать счета за услуги, которых фактически не получили.

Это четкое поручение Президента Украины, есть соответствующее решение Правительства. Местные власти и коммунальные предприятия должны урегулировать вопрос таких начислений 

- резюмировал он.

Нафтогаз увеличил импорт электроэнергии из Европы для стабилизации энергосистемы24.01.26, 18:58 • 5235 просмотров

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Морозы в Украине
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Электроэнергия
Украина
Денис Шмыгаль