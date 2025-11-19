$42.090.03
Ексклюзив
08:21 • 4194 перегляди
На Дніпропетровщині вчителька напала з ножем на співробітницю ліцею
08:10 • 6312 перегляди
10 людей загинули через атаку рф на Тернопіль, серед 37 постраждалих дванадцять дітей, є люди під завалами - МВС
Ексклюзив
08:06 • 9134 перегляди
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставок
Ексклюзив
07:42 • 12769 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
07:17 • 10018 перегляди
Зеленський прибув до Туреччини: очікуються зустрічі з Ердоганом та спецпосланцем Трампа Віткоффом
05:06 • 24013 перегляди
Трамп направив делегацію Пентагону до Києва для відновлення мирних переговорів
19 листопада, 03:05 • 17661 перегляди
Адміністрація Трампа таємно з рф розробляють новий план завершення війни в Україні - Axios
18 листопада, 22:19 • 29129 перегляди
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для Patriot на суму $105 млн
18 листопада, 19:06 • 49913 перегляди
Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – Зеленський
18 листопада, 18:35 • 38931 перегляди
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
Україна вперше у світі хоче стягнути з рф компенсацію за кліматичні наслідки війни: ідеться про десятки мільярдів

Київ • УНН

 • 694 перегляди

Україна планує вимагати від росії 43 мільярди доларів компенсації за шкоду, завдану клімату, для фінансування екологічно безпечного відновлення після війни. Це оголосили на Конференції ООН зі зміни клімату (COP30) в Бразилії, посилаючись на звіт, який оцінює викиди парникових газів від вторгнення в 236,8 млн тонн CO2-еквіваленту.

Україна вперше у світі хоче стягнути з рф компенсацію за кліматичні наслідки війни: ідеться про десятки мільярдів

Україна планує вимагати від росії компенсації за збитки, завдані клімату, обсягом 43 млрд доларів, щоб допомогти фінансувати екологічно безпечне відновлення після війни, про що вона оголосила на Конференції ООН зі зміни клімату (COP30) в Бразилії, пише УНН з посиланням на dpa.

Деталі

"У багатьох планах росія веде брудну війну, і наш клімат також постраждав", - заявив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Павло Карташов на заході в Белені у вівторок.

"Велика кількість спаленого палива, випалені ліси, зруйновані будівлі, використаний бетон і сталь - усе це, по суті, "вуглець конфлікту" і спричиняє значні кліматичні витрати. Ми, жителі України, стикаємося з жорстокістю безпосередньо, але кліматичні наслідки цієї агресії відчуватимуться далеко за межами наших кордонів і надалі", - вказав він.

Дані України засновані на жовтневому звіті, опублікованому Ініціативою з обліку парникових газів війни (IGGAW).

У межах ініціативи, що фінансується урядом, було підраховано, що російське вторгнення в Україну призвело до глобальних викидів парникових газів, еквівалентних 236,8 млн тонн вуглекислого газу.

Згідно з цими даними, кількість парникових газів, що руйнують клімат, була еквівалентна викидам Австрії, Угорщини, Чехії та Словаччини разом узятих за рік.

Провідний автор доповіді Леннард де Клерк заявив: "Наше ретельне документування викидів вуглецю внаслідок російського вторгнення в Україну ляже в основу позову України щодо компенсації. Механізм цього встановлений міжнародним правом, і після подання документів Україна стане першою країною, яка притягне іншу країну до відповідальності за кліматичні викиди, спричинені війною".

Україна розробила закон, покликаний стимулювати "зелене відновлення" та залучити інвестиції. Країна вже пообіцяла відповідати кліматичній політиці ЄС.

Комісар ЄС заявив, що зміна клімату призведе до більшої кількості війн 05.06.25, 20:53 • 4079 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини СвітуПогода та довкілля
Війна в Україні
Австрія
Бразилія
Європейський Союз
Чехія
Словаччина
Угорщина
Україна