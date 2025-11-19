Україна вперше у світі хоче стягнути з рф компенсацію за кліматичні наслідки війни: ідеться про десятки мільярдів

Україна планує вимагати від росії компенсації за збитки, завдані клімату, обсягом 43 млрд доларів, щоб допомогти фінансувати екологічно безпечне відновлення після війни, про що вона оголосила на Конференції ООН зі зміни клімату (COP30) в Бразилії, пише УНН з посиланням на dpa.

Деталі

"У багатьох планах росія веде брудну війну, і наш клімат також постраждав", - заявив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Павло Карташов на заході в Белені у вівторок.

"Велика кількість спаленого палива, випалені ліси, зруйновані будівлі, використаний бетон і сталь - усе це, по суті, "вуглець конфлікту" і спричиняє значні кліматичні витрати. Ми, жителі України, стикаємося з жорстокістю безпосередньо, але кліматичні наслідки цієї агресії відчуватимуться далеко за межами наших кордонів і надалі", - вказав він.

Дані України засновані на жовтневому звіті, опублікованому Ініціативою з обліку парникових газів війни (IGGAW).

У межах ініціативи, що фінансується урядом, було підраховано, що російське вторгнення в Україну призвело до глобальних викидів парникових газів, еквівалентних 236,8 млн тонн вуглекислого газу.

Згідно з цими даними, кількість парникових газів, що руйнують клімат, була еквівалентна викидам Австрії, Угорщини, Чехії та Словаччини разом узятих за рік.

Провідний автор доповіді Леннард де Клерк заявив: "Наше ретельне документування викидів вуглецю внаслідок російського вторгнення в Україну ляже в основу позову України щодо компенсації. Механізм цього встановлений міжнародним правом, і після подання документів Україна стане першою країною, яка притягне іншу країну до відповідальності за кліматичні викиди, спричинені війною".

Україна розробила закон, покликаний стимулювати "зелене відновлення" та залучити інвестиції. Країна вже пообіцяла відповідати кліматичній політиці ЄС.

