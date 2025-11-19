Украина впервые в мире хочет взыскать с РФ компенсацию за климатические последствия войны: речь идет о десятках миллиардов

$42.090.03
48.790.00
ukenru
09:24 • 3736 просмотра
До 12 возросло число жертв атаки рф на Тернополь, местами в городе превышение хлора в 6,5 раза - мэр
Эксклюзив
08:21 • 10893 просмотра
В Днепропетровской области учительница напала с ножом на сотрудницу лицея
Эксклюзив
08:06 • 17916 просмотра
Импорт газа из Греции: эксперт рассказал, что выгоднее и хватит ли поставокPhoto
Эксклюзив
07:42 • 20806 просмотра
Больше года без реакции: почему Минздрав не проверяет клинику Odrex после смерти пациента и жалоб на действия врачей
07:17 • 13312 просмотра
Зеленский прибыл в Турцию: ожидаются встречи с Эрдоганом и спецпосланником Трампа УиткоффомPhoto
05:06 • 25770 просмотра
Трамп направил делегацию Пентагона в Киев для возобновления мирных переговоров
19 ноября, 03:05 • 18938 просмотра
Администрация Трампа тайно с РФ разрабатывает новый план завершения войны в Украине - Axios
18 ноября, 22:19 • 29571 просмотра
Госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для Patriot на сумму $105 млнPhoto
18 ноября, 19:06 • 50260 просмотра
Испания гарантировала Украине миллиард евро ежегодно и новые пакеты ПВО и экономической помощи – ЗеленскийVideo
18 ноября, 18:35 • 39233 просмотра
Чернышова отправили под стражу с залогом в 51,6 млн грн
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
0м/с
75%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за баллистики19 ноября, 00:52 • 24683 просмотра
Правительство Германии на этой неделе утвердит сокращение выплат украинцам19 ноября, 01:42 • 26151 просмотра
Россия подняла в небо свои стратегические бомбардировщики Ту-95МС19 ноября, 02:01 • 30036 просмотра
Трамп требует отозвать лицензию ABC News из-за негативного освещения его деятельностиVideo19 ноября, 02:38 • 15816 просмотра
россия ударила по энергетике: в нескольких областях ввели аварийные отключения света05:59 • 17391 просмотра
публикации
Импорт газа из Греции: эксперт рассказал, что выгоднее и хватит ли поставокPhoto
Эксклюзив
08:06 • 17908 просмотра
Больше года без реакции: почему Минздрав не проверяет клинику Odrex после смерти пациента и жалоб на действия врачей
Эксклюзив
07:42 • 20798 просмотра
Сертификационный хаос: чтобы сохранить международные контракты, Госавиаслужба исправляет ошибки прошлого руководства18 ноября, 14:26 • 50678 просмотра
Биткойн перегрелся: финтех-эксперт Елена Соседка спрогнозировала, что будет с рынком крипты
Эксклюзив
18 ноября, 14:10 • 69527 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 111945 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Мохаммед бин Салман
Реджеп Тайип Эрдоган
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Турция
Днепропетровская область
Львовская область
Реклама
УНН Lite
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto07:49 • 5538 просмотра
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"18 ноября, 16:06 • 22955 просмотра
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсациюPhoto18 ноября, 16:02 • 24689 просмотра
"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ18 ноября, 10:16 • 42540 просмотра
Королевский монетный двор Британии выпустил монету в память о Фредди МеркьюриVideo18 ноября, 10:02 • 42898 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Фильм

Украина впервые в мире хочет взыскать с РФ компенсацию за климатические последствия войны: речь идет о десятках миллиардов

Киев • УНН

 • 1466 просмотра

Украина планирует потребовать от России 43 миллиарда долларов компенсации за ущерб, нанесенный климату, для финансирования экологически безопасного восстановления после войны. Это было объявлено на Конференции ООН по изменению климата (COP30) в Бразилии, ссылаясь на отчет, который оценивает выбросы парниковых газов от вторжения в 236,8 млн тонн CO2-эквивалента.

Украина впервые в мире хочет взыскать с РФ компенсацию за климатические последствия войны: речь идет о десятках миллиардов

Украина планирует потребовать от России компенсацию за ущерб, нанесенный климату, в размере 43 млрд долларов, чтобы помочь финансировать экологически безопасное восстановление после войны, о чем она объявила на Конференции ООН по изменению климата (COP30) в Бразилии, пишет УНН со ссылкой на dpa.

Детали

"Во многих планах Россия ведет грязную войну, и наш климат также пострадал", - заявил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Павел Карташов на мероприятии в Белене во вторник.

"Большое количество сожженного топлива, выжженные леса, разрушенные здания, использованный бетон и сталь - все это, по сути, "углерод конфликта" и влечет за собой значительные климатические издержки. Мы, жители Украины, сталкиваемся с жестокостью непосредственно, но климатические последствия этой агрессии будут ощущаться далеко за пределами наших границ и в дальнейшем", - указал он.

Данные Украины основаны на октябрьском отчете, опубликованном Инициативой по учету парниковых газов войны (IGGAW).

В рамках инициативы, финансируемой правительством, было подсчитано, что российское вторжение в Украину привело к глобальным выбросам парниковых газов, эквивалентным 236,8 млн тонн углекислого газа.

Согласно этим данным, количество парниковых газов, разрушающих климат, было эквивалентно выбросам Австрии, Венгрии, Чехии и Словакии вместе взятых за год.

Ведущий автор доклада Леннард де Клерк заявил: "Наше тщательное документирование выбросов углерода в результате российского вторжения в Украину ляжет в основу иска Украины о компенсации. Механизм этого установлен международным правом, и после подачи документов Украина станет первой страной, которая привлечет другую страну к ответственности за климатические выбросы, вызванные войной".

Украина разработала закон, призванный стимулировать "зеленое восстановление" и привлечь инвестиции. Страна уже пообещала соответствовать климатической политике ЕС.

Комиссар ЕС заявил, что изменение климата приведет к большему количеству войн05.06.25, 20:53 • 4079 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости МираПогода и окружающая среда
Война в Украине
Австрия
Бразилия
Европейский Союз
Чешская Республика
Словакия
Венгрия
Украина