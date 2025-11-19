Украина впервые в мире хочет взыскать с РФ компенсацию за климатические последствия войны: речь идет о десятках миллиардов
Киев • УНН
Украина планирует потребовать от России 43 миллиарда долларов компенсации за ущерб, нанесенный климату, для финансирования экологически безопасного восстановления после войны. Это было объявлено на Конференции ООН по изменению климата (COP30) в Бразилии, ссылаясь на отчет, который оценивает выбросы парниковых газов от вторжения в 236,8 млн тонн CO2-эквивалента.
Детали
"Во многих планах Россия ведет грязную войну, и наш климат также пострадал", - заявил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Павел Карташов на мероприятии в Белене во вторник.
"Большое количество сожженного топлива, выжженные леса, разрушенные здания, использованный бетон и сталь - все это, по сути, "углерод конфликта" и влечет за собой значительные климатические издержки. Мы, жители Украины, сталкиваемся с жестокостью непосредственно, но климатические последствия этой агрессии будут ощущаться далеко за пределами наших границ и в дальнейшем", - указал он.
Данные Украины основаны на октябрьском отчете, опубликованном Инициативой по учету парниковых газов войны (IGGAW).
В рамках инициативы, финансируемой правительством, было подсчитано, что российское вторжение в Украину привело к глобальным выбросам парниковых газов, эквивалентным 236,8 млн тонн углекислого газа.
Согласно этим данным, количество парниковых газов, разрушающих климат, было эквивалентно выбросам Австрии, Венгрии, Чехии и Словакии вместе взятых за год.
Ведущий автор доклада Леннард де Клерк заявил: "Наше тщательное документирование выбросов углерода в результате российского вторжения в Украину ляжет в основу иска Украины о компенсации. Механизм этого установлен международным правом, и после подачи документов Украина станет первой страной, которая привлечет другую страну к ответственности за климатические выбросы, вызванные войной".
Украина разработала закон, призванный стимулировать "зеленое восстановление" и привлечь инвестиции. Страна уже пообещала соответствовать климатической политике ЕС.
