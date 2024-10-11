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Україна стурбована обстрілом Ізраїлем миротворців ООН у Лівані - МЗС

Київ • УНН

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МЗС України висловило занепокоєння щодо обстрілу Ізраїлем позицій UNIFIL на півдні Лівану. Україна закликає сторони конфлікту гарантувати безпеку та поважати імунітет установ ООН та їх представників.

Україна стурбована обстрілом Ізраїлем миротворців ООН у Лівані - МЗС

Україна стурбована обстрілом 10 жовтня ізраїльськими військами позицій тимчасових сил ООН на півдні Лівану (UNIFIL), внаслідок якого постраждали представники міжнародної місії, передає УНН із посиланням на МЗС.

У МЗС заявили, що "цей інцидент є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права та резолюції Ради Безпеки ООН №1701 від 2006 року".

"Закликаємо усі сторони конфлікту гарантувати повну безпеку і поважати імунітет установ ООН та їхніх представників", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо

Ізраїльська армія обстріляла штаб-квартиру ВСООНЛ у місті Накура на півдні Лівану. Двоє миротворців отримали поранення, пошкоджено транспортні засоби та систему зв'язку.

Місія ООН "поки що залишається" в Лівані, незважаючи на нещодавню ескалацію і поранення співробітників11.10.24, 13:57 • 14444 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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