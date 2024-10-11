Місія ООН "поки що залишається" в Лівані, незважаючи на нещодавню ескалацію і поранення співробітників
Київ • УНН
Місія ООН продовжує роботу в південному Лівані, незважаючи на недавні атаки Ізраїлю, які поранили персонал. Речник сил ООН заявив про рішучість залишатися, попри серйозну ескалацію вздовж "блакитної лінії".
Миротворці ООН сповнені рішучості залишатися на своїх постах у південному Лівані, заявив речник сил у четвер, незважаючи на атаки Ізраїлю в останні дні, які поранили персонал організації. Пише УНН із посиланням на Reuters та WP.
Місія ООН в Лівані поки що "залишається" в країні, але "виглядає погано". Про це повідомив анонімний чиновник ООН повідомив Washington Post.
Про те, що миротворці Організації Об'єднаних Націй залишаються на своїх постах на півдні Лівану, також заявив у четвер речник сил ООН Андреа Тененті, передає Reuters.
Водночас, було згадано, що нещодавня ескалація вздовж "блакитної лінії" спричиняє масові руйнування міст і сіл на півдні Лівану.
Останніми днями ми стали свідками вторгнень з Ізраїлю в Ліван, Накуру та інші райони... Безумовно, це, мабуть, одна з найсерйозніших подій або інцидентів, свідками яких ми були за останні 12 місяців
Місія повідомла, що солдати ЦАХАЛу завдавали ударів по штабу ООН у Накура та прилеглим позиціям. Армія оборони Ізраїлю також "обстріляла позицію ООН (UNP) 1-31 у Рас-Накурі, вразивши вхід до бункера, де сховалися миротворці, і пошкодивши транспортні засоби та систему зв’язку", нагадали в організації.
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