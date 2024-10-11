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Місія ООН "поки що залишається" в Лівані, незважаючи на нещодавню ескалацію і поранення співробітників

Київ • УНН

 • 14444 перегляди

Місія ООН продовжує роботу в південному Лівані, незважаючи на недавні атаки Ізраїлю, які поранили персонал. Речник сил ООН заявив про рішучість залишатися, попри серйозну ескалацію вздовж "блакитної лінії".

Місія ООН "поки що залишається" в Лівані, незважаючи на нещодавню ескалацію і поранення співробітників

Миротворці ООН сповнені рішучості залишатися на своїх постах у південному Лівані, заявив речник сил у четвер, незважаючи на атаки Ізраїлю в останні дні, які поранили персонал організації. Пише УНН із посиланням на Reuters та WP.

Місія ООН в Лівані поки що "залишається" в країні, але "виглядає погано". Про це повідомив анонімний чиновник ООН повідомив Washington Post.

Про те, що миротворці Організації Об'єднаних Націй залишаються на своїх постах на півдні Лівану, також заявив у четвер речник сил ООН Андреа Тененті, передає Reuters.

Водночас, було згадано, що нещодавня ескалація вздовж "блакитної лінії" спричиняє масові руйнування міст і сіл на півдні Лівану.

Останніми днями ми стали свідками вторгнень з Ізраїлю в Ліван, Накуру та інші райони... Безумовно, це, мабуть, одна з найсерйозніших подій або інцидентів, свідками яких ми були за останні 12 місяців

– зазначає представництво ООН.

Місія повідомла, що солдати ЦАХАЛу завдавали ударів по штабу ООН у Накура та прилеглим позиціям. Армія оборони Ізраїлю також "обстріляла позицію ООН (UNP) 1-31 у Рас-Накурі, вразивши вхід до бункера, де сховалися миротворці, і пошкодивши транспортні засоби та систему зв’язку", нагадали в організації. 

Ізраїль ліквідував ще двох лідерів "Хезболли"10.10.24, 15:08 • 13029 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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Ізраїль
Організація Об'єднаних Націй
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