Місія ООН "поки що залишається" в Лівані, незважаючи на нещодавню ескалацію і поранення співробітників

Миротворці ООН сповнені рішучості залишатися на своїх постах у південному Лівані, заявив речник сил у четвер, незважаючи на атаки Ізраїлю в останні дні, які поранили персонал організації. Пише УНН із посиланням на Reuters та WP.

Місія ООН в Лівані поки що "залишається" в країні, але "виглядає погано". Про це повідомив анонімний чиновник ООН повідомив Washington Post.

Про те, що миротворці Організації Об'єднаних Націй залишаються на своїх постах на півдні Лівану, також заявив у четвер речник сил ООН Андреа Тененті, передає Reuters.

Водночас, було згадано, що нещодавня ескалація вздовж "блакитної лінії" спричиняє масові руйнування міст і сіл на півдні Лівану.

Останніми днями ми стали свідками вторгнень з Ізраїлю в Ліван, Накуру та інші райони... Безумовно, це, мабуть, одна з найсерйозніших подій або інцидентів, свідками яких ми були за останні 12 місяців