Миссия ООН «пока остается» в Ливане, несмотря на недавнюю эскалацию и ранения сотрудников
Киев • УНН
Миссия ООН продолжает работу в южном Ливане, несмотря на недавние атаки Израиля, которые ранили персонал. Представитель сил ООН заявил о решимости оставаться, несмотря на серьезную эскалацию вдоль «голубой линии».
Миротворцы ООН полны решимости оставаться на своих постах в южном Ливане, заявил представитель сил в четверг, несмотря на атаки Израиля в последние дни, которые ранили персонал организации. Пишет УНН с ссылкой на Reuters и WP.
Миссия ООН в Ливане пока что "остается" в стране, но "выглядит плохо". Об этом сообщил анонимный чиновник ООН сообщил Washington Post.
О том, что миротворцы Организации Объединенных Наций остаются на своих постах на юге Ливана, также заявил в четверг представитель сил ООН Андреа Тененти, передает Reuters.
В то же время, было упомянуто, что недавняя эскалация вдоль "голубой линии" вызывает массовые разрушения городов и сел на юге Ливана.
В последние дни мы стали свидетелями вторжений из Израиля в Ливан, Накуру и другие районы... Безусловно, это, пожалуй, одно из самых серьёзных событий или инцидентов, свидетелями которых мы были за последние 12 месяцев
Миссия сообщила, что солдаты ЦАХАЛа наносили удары по штабу ООН в Накура и прилегающим позициям. Армия обороны Израиля также "обстреляла позицию ООН (UNP) 1-31 в Рас-Накуре, поразив вход в бункер, где спрятались миротворцы, и повредив транспортные средства и систему связи", напомнили в организации.
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