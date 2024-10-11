Миссия ООН «пока остается» в Ливане, несмотря на недавнюю эскалацию и ранения сотрудников

Миротворцы ООН полны решимости оставаться на своих постах в южном Ливане, заявил представитель сил в четверг, несмотря на атаки Израиля в последние дни, которые ранили персонал организации. Пишет УНН с ссылкой на Reuters и WP.

Миссия ООН в Ливане пока что "остается" в стране, но "выглядит плохо". Об этом сообщил анонимный чиновник ООН сообщил Washington Post.

О том, что миротворцы Организации Объединенных Наций остаются на своих постах на юге Ливана, также заявил в четверг представитель сил ООН Андреа Тененти, передает Reuters.

В то же время, было упомянуто, что недавняя эскалация вдоль "голубой линии" вызывает массовые разрушения городов и сел на юге Ливана.

В последние дни мы стали свидетелями вторжений из Израиля в Ливан, Накуру и другие районы... Безусловно, это, пожалуй, одно из самых серьёзных событий или инцидентов, свидетелями которых мы были за последние 12 месяцев