Украина обеспокоена обстрелом Израилем миротворцев ООН в Ливане - МИД
Киев • УНН
МИД Украины выразил обеспокоенность по поводу обстрела Израилем позиций UNIFIL на юге Ливана. Украина призывает стороны конфликта гарантировать безопасность и уважать иммунитет учреждений ООН и их представителей.
Украина обеспокоена обстрелом 10 октября израильскими войсками позиций временных сил ООН на юге Ливана (UNIFIL), в результате которого пострадали представители международной миссии, передает УНН со ссылкой на МИД.
В МИД заявили, что "этот инцидент является серьезным нарушением международного гуманитарного права и резолюции Совета Безопасности ООН №1701 от 2006 года".
"Призываем все стороны конфликта гарантировать полную безопасность и уважать иммунитет учреждений ООН и их представителей", - отметили в ведомстве.
Напомним
Израильская армия обстреляла штаб-квартиру ЮНСОЛ в городе Накура на юге Ливана. Двое миротворцев получили ранения, повреждены транспортные средства и система связи.
Миссия ООН «пока остается» в Ливане, несмотря на недавнюю эскалацию и ранения сотрудников11 октября 2024, 10:57 • 10698 просмотров