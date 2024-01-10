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Україна шукає нові механізми звільнення українців із полону рф - Омбудсмен

Україна шукає нові механізми звільнення українців із полону рф - Омбудсмен

Київ • УНН

 • 31791 перегляди

Україна шукає нові шляхи звільнення полонених з росії, наголошуючи на нагальності звільнення тих, кого утримують в Оленівці, заявив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Україна шукає нові механізми звільнення українців із російського полону. Він також наголосив, що  принципово важливо звільнити всіх полонених і особливо тих, які перебували в Оленівці. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із рідними військовослужбовців, які постраждали чи загинули внаслідок воєнного злочину Росії в Оленівській колонії.

Також у зустрічі узяли участь, зокрема: начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, омбудсман Дмитро Лубінець.

Єрмак подякував рідним і близьким воїнів за зустріч і наголосив, що для Президента Володимира Зеленського та всіх представників його команди пріоритетним завданням є визволення з полону всіх українців: військових і цивільних.

Повернути додому всіх наших героїв і всіх ваших близьких, які ще перебувають там, у полоні… Ми не припинимо над цим працювати

– сказав він.

Єрмак зауважив, що робота в цьому напрямі триває безперервно попри цинізм і лицемірство представників держави-агресора та постійну зміну вимог.

Він зауважив, що процес ускладнюється тим, що сьогодні у світі не існує міжнародної організації, яка могла б продемонструвати вагомий результат у звільненні утримуваних росією полонених. Тож Україна діє власними силами та залучає допомогу партнерів.

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Єрмак наголосив на важливості притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців у міжнародних судових інстанціях. За його словами, нині триває розробка відповідних дієвих механізмів розслідування злочинів проти українського народу та притягнення винних до відповідальності. Також постійно відбувається збір доказів злочинів, які скоїли на території України представники держави-агресора: від керівництва рф до пересічних виконавців цих злочинів.

Зокрема, Андрій Єрмак нагадав, що правозахисні організації та громадське об’єднання "Спільнота родин Оленівки" за сприяння Координаційного штабу підготували подання щодо встановлення фактів серйозних порушень третьої Женевської конвенції із доказами умисного вбивства, заподіяння серйозних тілесних ушкоджень та інших порушень норм міжнародного гуманітарного права внаслідок вибуху в Оленівській колонії, яке 1 вересня минулого року було передане комісарам Незалежної міжнародної комісії ООН з питань розслідування порушень в Україні.

Керівник Офісу Президента зазначив, що за підтримки Координаційного штабу правозахисні організації працюють над підготовкою подання до Міжнародного кримінального суду

- йдеться в повідомленні.

Буданов зі свого боку нагадав, що Координаційний штаб був створений саме для розв’язання питань обміну полоненими.

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Найголовніше – це повернути кожного. Як живих, так і, на жаль, загиблих. Станом на зараз за два роки повномасштабної війни вже повернуто 2828 людей. Розуміємо скільки ще потрібно зробити, але це абсолютно реально. І повірте: усі повернуться. Це не буде легко й швидко, але процес триває

– наголосив Буданов.

Лубінець зазначив, що його офіс постійно інформує міжнародну спільноту й колег у сфері захисту прав людини про те, що росія і далі порушує права українських військовополонених.

Він також акцентував, що Україна шукає нові механізми звільнення своїх громадян із російського полону, а також шляхи притягнення до відповідальності всіх винних у скоєнні воєнного злочину

- зазначається в повідомленні.

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Лубінець з також констатував: для України принципово важливо звільнити всіх полонених і особливо тих, які перебували в Оленівці.

Це питання справедливості, і над цим працює вся правоохоронна система нашої держави

– сказав він.

Було зазначено, що колишні військовополонені також можуть надати важливі свідчення про злочини, скоєні щодо них, зокрема, в Оленівці.

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Також під час зустрічі було обговорено питання вшанування на державному рівні пам’яті військовополонених, які були страчені, закатовані чи загинули в полоні, зокрема в Оленівці.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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