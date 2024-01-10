Украина ищет новые механизмы освобождения украинцев из плена рф - Омбудсмен
Украина ищет новые пути освобождения пленных из России, подчеркивая неотложность освобождения тех, кого удерживают в Еленовке, заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец.
За неделю "Армия дронов" уничтожила почти 300 оккупантов и более полутора сотен единиц техники
Как сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров, украинские беспилотники за неделю уничтожили 288 российских военных, 182 опорных пункта, 19 танков и десятки автомобилей.
На Сумщине горел жилой сектор из-за вражеских ударов: поврежден дом культуры
Российский обстрел вызвал пожар, который повредил жилые дома и культурный центр в Сумской области; сейчас пожар ликвидирован.
Национальная стратегия доходов ухудшит условия ведения бизнеса в Украине - УСБ
Украинский Совет Бизнеса критикует Национальную стратегию доходов за потенциальное ухудшение бизнес-среды и инвестиционного климата в Украине. Они призывают к ее пересмотру и инклюзивному обсуждению с экспертами и бизнесом.
Повестки через е-почту и отсрочка для инвалидов: в Комитете по нацбезопасности сообщили, что хотят изменить
Комитет по вопросам национальной безопасности Украины стремится внести изменения в повестки о призыве и отсрочки от призыва, в том числе для инвалидов, и стремится достичь консенсуса по этому законопроекту.
Оружие, которое планировали передать Украине, отправили в Израиль: Боднар о влиянии войны в секторе Газа на поддержку Киева
Военная поддержка Украины уменьшается на фоне сосредоточения внимания на конфликте в Газе, говорит посол Василий Боднар, отмечая перенаправление помощи и смещение внимания международного сообщества.
Иран предположительно предоставит рф усовершенствованную версию беспилотников Shahed
Иран намерен предоставить россии быстрый беспилотник Shahed, который потенциально способен усложнить оборону Украины. Также вероятна сделка с рф о предоставлении Ираном баллистических ракет.
Парламент завтра планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о мобилизации - нардепы
Завтра Верховная Рада Украины может рассмотреть в первом чтении законопроект о мобилизации, который требует доработки ко второму чтению.
Рада назначила Пищанскую председателем Счетной палаты
Ольга Пищанская была назначена Верховной Радой Украины на должность главы Счетной палаты после того, как ранее возглавляла АМКУ.
Суд восстановил в должности судьи Верховного суда Богдана Львова, который имеет российское гражданство
Киевский суд восстановил в должности судьи Верховного суда Богдана Львова, который имеет российское гражданство.