Украина ищет новые механизмы освобождения украинцев из плена рф - Омбудсмен

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Украина ищет новые механизмы освобождения украинцев из российского плена. Он также отметил, что принципиально важно освободить всех пленных и особенно тех, которые находились в Еленовке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел встречу с родными военнослужащих, пострадавших или погибших в результате военного преступления России в Еленовской колонии.

Также во встрече приняли участие, в частности: начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Ермак поблагодарил родных и близких воинов за встречу и подчеркнул, что для Президента Владимира Зеленского и всех представителей его команды приоритетной задачей является освобождение из плена всех украинцев: военных и гражданских.

Вернуть домой всех наших героев и всех ваших близких, которые еще находятся там, в плену... Мы не прекратим над этим работать - сказал он.

Ермак отметил, что работа в этом направлении продолжается непрерывно, несмотря на цинизм и лицемерие представителей государства-агрессора и постоянное изменение требований.

Он отметил, что процесс осложняется тем, что сегодня в мире не существует международной организации, которая могла бы продемонстрировать весомый результат в освобождении удерживаемых Россией пленных. Поэтому Украина действует собственными силами и привлекает помощь партнеров.

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Ермак отметил важность привлечения к ответственности российских военных преступников в международных судебных инстанциях. По его словам, сейчас идет разработка соответствующих действенных механизмов расследования преступлений против украинского народа и привлечения виновных к ответственности. Также постоянно происходит сбор доказательств преступлений, которые совершили на территории Украины представители государства-агрессора: от руководства рф до рядовых исполнителей этих преступлений.

В частности, Андрей Ермак напомнил, что правозащитные организации и общественное объединение "Сообщество семей Еленовки" при содействии Координационного штаба подготовили представление по установлению фактов серьезных нарушений третьей Женевской конвенции с доказательствами умышленного убийства, причинения серьезных телесных повреждений и других нарушений норм международного гуманитарного права в результате взрыва в Еленовской колонии, которое 1 сентября прошлого года было передано комиссарам Независимой международной комиссии ООН по вопросам расследования нарушений в Украине.

Руководитель Офиса Президента отметил, что при поддержке Координационного штаба правозащитные организации работают над подготовкой представления в Международный уголовный суд - говорится в сообщении.

Буданов со своей стороны напомнил, что Координационный штаб был создан именно для решения вопросов обмена пленными.

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Самое главное - это вернуть каждого. Как живых, так и, к сожалению, погибших. По состоянию на сейчас за два года полномасштабной войны уже возвращено 2828 человек. Понимаем сколько еще нужно сделать, но это абсолютно реально. И поверьте: все вернутся. Это не будет легко и быстро, но процесс продолжается - подчеркнул Буданов.

Лубинец отметил, что его офис постоянно информирует международное сообщество и коллег в сфере защиты прав человека о том, что россия продолжает нарушать права украинских военнопленных.

Он также акцентировал, что Украина ищет новые механизмы освобождения своих граждан из российского плена, а также пути привлечения к ответственности всех виновных в совершении военного преступления - отмечается в сообщении.

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Лубинец также констатировал: для Украины принципиально важно освободить всех пленных и особенно тех, которые находились в Еленовке.

Это вопрос справедливости, и над этим работает вся правоохранительная система нашего государства - сказал он.

Было отмечено, что бывшие военнопленные также могут предоставить важные свидетельства о преступлениях, совершенных в отношении них, в частности, в Еленовке.

Также во время встречи обсуждались вопросы чествования на государственном уровне памяти военнопленных, которые были казнены, замучены или погибли в плену, в частности в Еленовке.

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