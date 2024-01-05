Из Еленовки вернулись 23 украинских военнослужащих - правозащитница
23 украинских военнослужащих вернулись из лагеря военнопленных в Еленовке, где россияне атаковали лагерь, среди них есть раненые.
Польский министр порекомендовал президенту Польши проверить безопасность в социальных сетях после странного сообщения в сети Х
Министр цифровых технологий Польши призвал президента Дуду проверить безопасность доступа к своему социальному аккаунту после странного сообщения, которое было быстро удалено, но сохранилось в скринах пользователей.
"россия - это не только проблема в Украине для Украины": глава МИД Латвии заявил, что Западу нужна долгосрочная стратегия сдерживания рф
Министр иностранных дел Латвии Кариньш призывает к долгосрочной стратегии сдерживания россии, предупреждая, что угроза со стороны москвы сохранится.
Готовил заказные статьи для российских интернет-изданий: в Полтаве задержан агент службы внешней разведки рф
В Полтаве СБУ задержала агента российской разведки за создание пророссийских пропагандистских статей; ему грозит пожизненное заключение за государственную измену.
Рабочая группа при Одесской ОВА отменила ненужные тендеры на треть миллиарда гривен
Рабочая группа по вопросам прозрачности и подотчетности в Одессе отменила 20 ненужных тендеров на сумму 360 миллионов гривен, чтобы предотвратить растрату бюджетных средств.
Мэр Модены отреагировал на запланированную выставку о "расцвете" Мариуполя
Мэр Модены отвергает пророссийский нарратив запланированной выставки о Мариуполе, утверждая, что город не поддерживает инициативы, которые искажают правду о конфликте в Украине.
Крещение во время войны: киевлян призывают отказаться от массовых мероприятий и купания в водоемах
Киевская власть призывает жителей воздержаться от купания на Крещение и массовых мероприятий из-за военного положения.
Поющие мастерские для молодежи, студия традиционного танца: на Волыни победители конкурса "Час діяти, Україно!" популяризируют традиционную украинскую культуру
Общественная организация с Волыни выиграла конкурс и использовала грант на создание хаба, продвигающего украинскую культуру через традиционное искусство и образовательные мероприятия.
После недавних атак рф на Харьков до сих пор в больницах 21 человек - ОВА
В результате атак рф в Харькове госпитализирован 21 человек.
На фоне прогнозируемых холодов: в "Укрзализныце" напомнили о пунктах Незламности на вокзалах
Украина готовится к резкому похолоданию, поэтому "Укрзализныця" напоминает о том, что на 94 вокзалах страны функционируют Крепости и Пункты несокрушимости.