Из Еленовки вернулись 23 украинских военнослужащих - правозащитница

Всего из Еленовки Донецкой области, где россияне обстреляли колонию с военнопленными украинцами, удалось вернуть 23 защитников. Об этом сообщила исполнительный директор ОО "Региональный центр по правам человека" Татьяна Катриченко во время брифинга, передает корреспондентка УНН.

В бараке находилось 193 военнослужащих, которые были на момент взрыва. Из них, по нашим подсчетам, было возвращено 23 военнослужащих. Среди них были как тяжелораненые, так и те, которые получили легкие ранения и находились после взрыва не в больницах, а на территории Еленовской колонии - сказала Татьяна Катриченко.

Детали

Сейчас продолжается работа по установлению фамилий всех украинских защитников, которые находились в Еленовке в российском плену во время теракта. Катриченко рассказала, что уже опрошено 10 военнослужащих, которые вернулись из плена и которые были в том бараке.

Также опросили трех медиков, которые были свидетелями не предоставления военнопленным украинцам медицинской помощи.

Напомним,

В ночь на 29 июля 2022 года в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области, было уничтожено здание, где удерживали украинских военнопленных.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что россияне намеренно обстреляли колонию и совершили этот теракт.

В результате погибло по меньшей мере 50 военнопленных и более 70 получили ранения.

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